Actualizan tiempos de espera de los permisos para trabajar y vivir en EU

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que está en proceso de reducir los tiempos de espera para las visas y otros trámites que permiten que un extranjero trabaje y viva en el país.

La agencia precisó que la pandemia de Covid-19 y la limitación de recursos generaron retrasos en los tiempos de procesamiento que han llegado a varios años.

El objetivo de USCIS es mejorar los tiempos de cada etapa del proceso y que los solicitantes obtengan decisiones más rápidas sobre sus casos.

Para reducir los tiempos de espera, la dependencia federal implementará nueva tecnología y contratará más personal, según indicó en un comunicado de prensa. Además, los solicitantes de las visas y permisos pueden pagar tarifas adicionales para obtener la decisión sobre su caso en menos tiempo de lo normal.

Los procesamientos premium podrán solicitarse para los formularios I-539, I-765 e I-140, pero se implementarán de forma progresiva.

No obstante, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos aclararon que los procesamientos acelerados en nuevos trámites no implicarán más retrasos en las solicitudes regulares.

USCIS is announcing a trio of efforts designed to increase efficiency and reduce burdens to the overall legal immigration system. Learn More: https://t.co/P66oFSohNF