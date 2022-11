Así nació la tradición de perdonar a un pavo en Thanksgiving en EU

El Thanksgiving Day en Estados Unidos tiene decenas de tradiciones y costumbres, pero una de las más famosas es la que realiza el presidente en turno al perdonar a un pavo.

El mandatario Joe Biden hoy cumplirá con la tradición en la Casa Blanca por segundo año. En 2021 otorgó el indulto a los animales llamados Peanut Butter y Jelly.

La ceremonia se realiza en el jardín sur de la residencia presidencial, al que acuden trabajadores del lugar con sus familiares. La de 2022 será la ceremonia 75 en realizarse en la Casa Blanca, en Washington D.C.

Antes del evento, los pavos son rodeados de lujo, pues son hospedados en una habitación en un hotel cerca de la Casa Blanca.

Aunque el evento se conoce como el perdón al pavo, dos dos los ejemplares que son indultados, pues hay un animal principal y su suplente.

La Casa Blanca no tiene la fecha exacta en la que comenzó el perdón para los pavos, pues fueron diferentes presidentes los que están relacionados con la tradición.

En la década de 1870, un comerciante de aves de Rhode Island mandaba pavos a la Casa Blanca durante Thanksgiving. Tras la muerte de Horace Voce,diferentes granjas enviaban animales para que sirvieran como cena en la residencia presidencial.

Algunas versiones indican que Harry S. Truman fue el primero en perdonar a un pavo, pero sólo se tiene registro de que aceptó los animales y no de que los haya indultado.

El primer testimonio que se tiene de esta costumbre es la del Washington Post, cuando, en 1963, el mandatario John F.Kennedy recibió al pavo en la Casa Blanca y declaró: “Dejemos que siga adelante”.

Durante la presidencia de Richard Nixon, la primera dama Patricia aceptó al pavo y lo envió a una granja infantil. Otros mandatarios continuaron con la tradición, pero sin formalidades.

Fue George HW Bush quien cedió a la presión de las asociaciones de protección animal y lo indultó. “Déjenme asegurarles que este excelente pavo no terminará en la mesa de nadie. Ahora mismo se le ha otorgado el indulto presidencial para permitirle vivir el resto de sus días en una granja para niños”, declaró el entonces mandatario en 1989. Desde entonces el indulto es una tradición en la Casa Blanca.

President George H. W. Bush laughs during the 1990 turkey pardoning ceremony while his grandson, Sam LeBlond, gets caught in the shot.



George H. W. Bush Presidential Library and Museum / NARA pic.twitter.com/vyIhiI4RKo