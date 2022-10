Australia, Irlanda y Canadá invitan a estudiantes extranjeros a estudiar y trabajar

Con la presencia de 14 universidades y Colleges de siete países, Go Native Project realizó con éxito Expo Estudia en el Extranjero, un encuentro virtual que fue transmitido de forma simultánea desde México, Colombia y España:

“Al ser un encuentro 100% en línea logramos reunir a personas de todas las edades y de diferentes nacionalidades, cuya meta en común es estudiar en el extranjero. También estuvieron presentes especialistas en turismo educativo, representantes de las mejores universidades y Colleges de Australia, Canadá, República de Irlanda, Alemania, Francia, Dubái y Nueva Zelanda, La finalidad del evento fue mostrar que nunca había sido tan fácil estudiar y trabajar en el extranjero, sobre todo cuando dispones de la experiencia y asesoría de los expertos en turismo educativo”, explicó David Mas, CEO de Go Native Project.

Es que en la actualidad la meta de estudiar fuera de México se ha acrecentado entre las clases medias. Por ejemplo, México ocupa el puesto número 10 en estudiantes que salen de su país para estudiar fuera; tan solo en Canadá y Estados Unidos ahora hay más de 60 mil alumnos, mientras que en otros países podría haber al menos otros 10 mil estudiantes mexicanos.

La mayoría de estos alumnos se concentran en estudios superiores (más del 70%): licenciatura, maestrías, diplomados y especialidades, mientras que un porcentaje menor en el aprendizaje o perfeccionamiento de idiomas, principalmente el inglés.

“En este sentido se presenta una constante: cada vez es más frecuente que los estudiantes elijan países con una mayor apertura a los extranjeros y que presenten oportunidades reales de trabajar mientras se estudia y obtener una eventual residencia permanente. Por esta razón los mexicanos ahora apuntan a estudiar y trabajar en Canadá, Australia e incluso en Irlanda, destinos que prometen tener un incremento substancial de alumnos en 2023”, explicó David Mas.

Por esta razón, Expo Estudia en el Extranjero constituye un evento fundamental: “Ofrecimos un amplio panorama sobre las ventajas que presenta cada país para que los estudiantes mexicanos realicen sus estudios de idiomas, licenciatura, especialidad o maestría.

De forma paralela se tocaron temas clave para todos los interesados: programas de financiamiento, tramitación de visa, hospedajes, y posibilidades de obtener empleo desde el inicio de la carrera o especialidad. También hubo conferencias sobre las carreras y empleos con mayor potencial laboral en esos países, por ejemplo, carreras relacionadas con la hospitalidad, el turismo, negocios y emprendimiento, Marketing, carreras IT, entre otras”, explicó el directivo.

Cabe señalar que Las casas de estudio que estuvieron en presentes en Expo Estudia en el Extranjero fueron por Australia: Original Campus, Sella and SBTA, Greystone CollegeAustralia y Greenwich English Center; por Canadá: Greyston College Canada, Tamwood Careers, CCTB Vancouver y Toronto School of Management; así como, Emerald Cultural Institute (Irlanda), ES Dubái, France Langue / IALC, UE (Alemania) y LSI (Nueva Zelanda). Por parte de Go Native Project también participaron Antonio Mendoza, director Comercial para México de dicha empresa, así como Miguel Ángel Cortés, consultor Educativo en Colombia.

Para concluir David Mas precisó que Go Native cuenta con oficinas y asesores educativos en México, España, Australia y Colombia. Actualmente la empresa trabaja con más de 100 instituciones educativas de 20 países y ha enviado al extranjero a más de 500 estudiantes.

El próximo jueves 20 de octubre a las 18:30 horas, Go Native Project tendrá un Afterwork de la Expo para los estudiantes interesados en Canadá. Regístrate en https://www.gonativeproject.com/.

Con información de Project Prensa.