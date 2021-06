Bandera de Estados Unidos: ¿Qué significan las barras, estrellas y colores?

La bandera de Estados Unidos es fácil de identificar alrededor del mundo. Sus 13 barras y 50 estrellas representan a una nación que se instala como una de las más poderosas del mundo.

Este 14 de junio se celebra el Día de la Bandera de Estados Unidos, un símbolo de libertad al que los estadounidenses prometen lealtad.

¿Qué representan las 13 franjas de la bandera de USA?

Las 13 franjas alternas rojas y blancas de la bandera representan las 13 colonias originales.

Las 13 colonias florecieron bajo la supervisión británica, pero se rebelaron contra la corona e iniciaron una Guerra de Independencia que culminó con su Declaración de Independencia el 4 de julio de 177 y la fundación de Estados Unidos, país independiente y federalista. Conoce en este enlace su historia.

¿Qué representan las estrellas de la bandera de Estados Unidos?

Sus 50 estrellas blancas de 5 picos sobre un campo azul representan los 50 estados.

¿Qué significan los colores de la bandera de Estados Unidos?

Rojo: valor y valentía

Blanco: pureza e inocencia

Azul: vigilancia, perseverancia y justicia

El gobierno de Estados Unidos dice que el diseño y los colores han sido la base de otras banderas, incluidas Chile, Liberia, Malasia y Puerto Rico.

Juramento a la bandera de Estados Unidos

Poniéndose en posición de firmes y frente a ella con la mano derecha sobre el corazón, los estadounidenses recitan:

“Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”.

¿Cómo y cuándo izar la bandera de Estados Unidos?

La bandera de Estados Unidos puede izarse y mostrarse en cualquier ocasión, pero especialmente en los días conmemorativos como en el Día de los Veteranos, el Día de la Bandera, el aniversario de Lincoln, Washington, Martin Luther King, el Día de la Independencia o en Thanksgiving.

Siempre debe izarse con respeto y en condiciones favorables, por lo que se recomienda no hacerlo cuando hay una tormenta eléctrica o cuando está rota. Durante la noche debe estar iluminada.

La bandera se enarbola a media asta “cuando la nación o un estado está de luto. El presidente, a través de una proclamación presidencial , un gobernador de estado o el alcalde del Distrito de Columbia pueden ordenar que las banderas ondeen a media asta”, señala el gobierno.

¿Cómo surgió el Día de la Bandera de Estados Unidos?

El Día de la Bandera se celebra el 14 de junio. La Cámara de Comercio de Estados Unidos explica que su origen se remonta a 1885, cuando BJ Cigrand, un maestro de escuela, organizó para los alumnos en Fredonia, un cumpleaños para la bandera en 14 de junio por ser el 108 aniversario de la adopción oficial de The Stars and Stripes.

“El 14 de junio de 1889, George Balch, un maestro de jardín de infantes en la ciudad de Nueva York, planeó ceremonias apropiadas para los niños de su escuela, y su idea de observar el Día de la Bandera fue posteriormente adoptada por la Junta de Educación del Estado de Nueva York”, agrega.

Ya para el 14 de junio de 1891, la Casa Betsy Ross en Filadelfia celebró el Día de la Bandera y el año siguiente lo hizo la Sociedad de los Hijos de la Revolución de Nueva York.

El Día de la Bandera se hizo oficial el 30 de mayo de 1916 con una proclamación del presidente Woodrow Wilson, pero Truman lo cambió al 14 de junio de cada año en 1949.