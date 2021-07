Barack Obama publica su lista de canciones favoritas para el verano

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, publicó su lista de mejores canciones para disfrutar el verano 2021.

El exmandatario afirmó que en esta época hay mucho que celebrar, pues familias y amigos están volviendo a reunirse, luego de la larga pandemia de Covid-19 que afectó a millones de personas en el mundo.

“Hice una playlist de algunas de las canciones que he estado escuchando últimamente”, anunció Obama en una publicación en Instagram. El demócrata explicó que la lista es una mezcla de música nueva y antigua, algunos artistas famosos y otros que apenas están comenzando a sonar.

Entre los artistas de la vieja guardia que incluye la lista se encuentran los Rolling Stones con Tumbling Dice, canción lanzada en 1972, y George Harrison con My Sweet Lord, también de la década de los setentas.

Otras canciones de esta década, incluidas en la playlist de Barack Obama, son If you really love me, de Stevie Wonder; Coyote, de Joni Mitchell; y Exodus, de Bob Marley.

Una joya de los ochentas que recomienda el expresidente es Holding back the years, de Simply Red.

Las canciones más antiguas de la lista son Interlude, melodía que lanzó Sarah Vaughan en 1953, y Walkin’, interpretada por Miles Davis en 1957.

Entre las novedades musicales que recomienda Obama se encuentra Pick up your feelings, de Jazmine Sullivan; Switch it up, de Protoje con Koffee; Straightenin, de Migos; Ella No es Tuya, de Rochy; Mohabbat, de Arooj Aftab; y Leave the door open de Bruno Mars.

La playlist también incluye canciones como Does anybody really know what time it is?, de Chicago; Desesperado, de Rihanna; Astronaut in the Ocean, de Masked Wolf; Frozen, de Sabrina Claudio; Didn’t cha know, de Erykah Badu; y Allure, de Jay-Z.

Barack Obama lanza sus listas de recomendaciones musicales cada año, desde que se encontraba en la Casa Blanca.



