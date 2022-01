Beca Opportunity: requisitos y cómo aplicar para estudiar en Estados Unidos

Estudiar en Estados Unidos no es sencillo: para ser seleccionado en una universidad tienes que cubrir el costo de las pruebas, las tarifas de solicitud y hasta los pasajes de avión para viajar cuando sea necesario.

Tomando esto en cuenta, Education USA y el Departamento de Estado lanzaron la Opportunity Funds Scholarship, una beca que brinda apoyo económico a estudiantes altamente calificados para cubrir los costos iniciales de postularse a un programa de pregrado o posgrado en una institución estadounidense.

Los mexicanos pueden participar por una Beca Opportunity. El programa está abierto a todos los campos, menos a disciplinas como medicina, veterinaria y odontología. Darán prioridad a quienes piensan estudiar una carrera relacionada con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

If you are a Mexican student with an excellent academic record and limited financial resources who wishes to apply to a U.S. university, review the call for the #OpportunityScholarship: https://t.co/N5Jm55zumO #StudyWithUS #OpportunityFunds pic.twitter.com/lArDtDuwdN