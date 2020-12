Bill Gates recomienda 5 libros buenos tras un año 'pésimo'

El filántropo Bill Gates reconoce que el 2020 pasará a la historia como uno de los años más difíciles del último siglo. La pandemia por coronavirus ha dejado cientos de miles de muertos, millones de enfermos y a una gran cantidad de personas desempleadas.

Es difícil escapar de la realidad cuando ésta se presenta de una manera tan descarada, pero la lectura siempre será un refugio para entender un poco más el mundo o para salir de él.

Por esa razón, Gates hizo una recopilación de recomendaciones que llamó: 5 buenos libros para un año pésimo.

“En tiempos difíciles, recurrimos a todo tipo de libros diferentes. Este año, elegí profundizar en un tema difícil, como las injusticias que subyacen a las protestas de Black Lives Matter de este año”.

“Pero también necesité un cambio de ritmo, algo más ligero al final del día. Como resultado, leí una amplia variedad de libros y muchos excelentes. Aquí hay cinco sobre una variedad de temas que recomendaría a medida que terminamos el 2020. Espero que encuentres algo que te ayude a ti, o al amante de los libros en tu vida, a terminar el año con una buena nota”, escribió el cofundador de Microsoft.

1) The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, de Michelle Alexander

Con este libro, Bill Gates intentó profundizar en su comprensión de por qué el racismo sí es sistémico. El libro revela cómo opera el sistema de justicia penal en Estados Unidos y las injusticias que pronuncia sobre la comunidad afroamericana. Para hacerlo se basa en números, datos e historias de prisioneros.

“Terminé el libro más convencido que nunca de que necesitamos un enfoque más justo para la sentencia y más inversión en las comunidades de color”, dice.

2) Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World, de David Epstein

A veces parece que el mundo laboral valora sobre todo la especialización, pero Epstein pone sobre la mesa por qué debemos volver a apostar por personas que tengan una visión del mundo más amplia y adopten experiencias y perspectivas mientras progresan.

Bill Gates dice que estas ideas le ayudaron a entender que una parte del éxito de Microsoft fue contratar a personas que tenían una amplitud real dentro de su campo y en muchos otros dominios.

“Si es un generalista que alguna vez se ha sentido eclipsado por sus colegas especialistas, este libro es para usted”, anota el millonario.

3) The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz, de Erik Larson.

Los libros que abordan la historia siempre han tenido un lugar especial en la biblioteca de Bill Gates. Éste es un relato que se sitúa en los años 1940 y 1941, cuando los ciudadanos ingleses pasaban casi todas las noches acurrucados en sótanos y estaciones de metro mientras Alemania intentaba bombardearlos.

Gates destaca el miedo y ansiedad que vivió la población en la Segunda Guerra Mundial y lo comparó con que ahora vivimos en medio de la pandemia de Covid-19.

“Larson da una idea vívida de cómo era la vida y hace un gran trabajo al perfilar a algunos de los líderes británicos que los ayudaron a superar la crisis, incluidos Winston Churchill y sus asesores cercanos”, reseña Bill Gates.

4) The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War, de Ben Macintyre.

Es un relato de no ficción que se centra en Oleg Gordievsky, un oficial de la KGB que se convirtió en un agente doble de los británicos, y Aldrich Ames, un traidor.

“El recuento de Macintyre de sus historias proviene no sólo de fuentes occidentales (incluido el propio Gordievsky) sino también de la perspectiva rusa. Es tan emocionante como mis novelas de espías favoritas”, anota el filántropo.

5) Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine, de Bijal P. Trivedi

Bil Gates es un apasionado por la ciencia y con este libro aprendió cómo la innovación científica ha mejorado la vida de los pacientes con fibrosis quística con medicamentos y diagnósticos.

El empresario considera que ahora que la ciencia está en el centro del debate público es probable que veamos más libros como este en los próximos años.

Bill Gates es, ante todo, un devorador de libros. Si tiene alguna idea o pensamiento, va a su enorme biblioteca a nutrirse de bibliografía. Consulta libros y páginas de internet hasta que está satisfecho con la información que encontró o busca más. Hace esto casi todos los días.

Cada verano e invierno publica una lista de libros que recomienda en su blog. No se encasilla en temas de ciencia, tecnología o salud. También lee novelas y ama los libros de historia.

Su miedo más grande es la muerte cerebral, que algún día su cerebro deje de pensar.