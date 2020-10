Canadá planea recibir 401,000 residentes permanentes en 2021

El gobierno de Canadá anunció que planea aumentar su tasa de recepción de inmigrantes para los próximos tres años con el objetivo de acelerar la recuperación económica después de la pandemia por coronavirus.

A través de un comunicado, el IRCC informó que el objetivo de Canadá es continuar recibiendo inmigrantes a una tasa de, aproximadamente, el 1% de su población.

Con esta acción, pretenden compensar el déficit y “garantizar que Canadá tenga los trabajadores que necesita para llenar los vacíos cruciales del mercado laboral y seguir siendo competitivo en el escenario mundial.

Su plan de niveles de inmigración para 2021 2022 y 2023 incluye las siguientes cifras de residentes permanentes.

* 401,000 residentes permanentes en 2021

*411,000 residentes permanentes en 2022

* 421, 000 residentes permanentes en 202

Su plan anterior establecía objetivos de 351,000 en 2021 y 361,000 en 2022. Pero la pandemia los urge a aceptar más inmigrantes para recuperar su economía. Pues, además de trabajadores, los inmigrantes son emprendedores y dueños de negocios o empresas.

Our new immigration levels plan for 2021–2023 sets out a path for responsible increases to the number of immigrants to help the Canadian economy recover from #COVID19 and lay the foundation for future growth. Highlights of the plan include: THREAD pic.twitter.com/57OlnYU6oz