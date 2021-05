Ciudadanía de EU por servicio en las Fuerzas Armadas, ¿cómo obtenerla?

La ciudadanía de Estados Unidos se concede a quienes cumplen con ciertos requisitos de estadía con residencia permanente, pero también por una vía más corta a quienes han servido en las Fuerzas Armadas del país.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establecen que son elegibles para solicitar la naturalización aquellos residentes permanentes legales que han “servido honorablemente” a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz al menos un año.

Los requisitos para aplicar por la ciudadanía

Si eres un militar titular de una Green Card debes cumplir con estos requisitos para iniciar tu trámite. ¡Toma nota!

1) Haber servido honorablemente en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante tiempo de paz por un periodo o periodos que sumen un año.

2) Haber presentado el Formulario N-426, Certificación de Servicio Militar o Naval, al momento que presentó el Formulario N-400 para demostrar el “servicio honorable”.

3) Ser un residente permanente legal al momento de la entrevista de naturalización.

4) Cumplir con requisitos de residencia y presencia física.

5) Demostrar que puedes leer, hablar y escribir en inglés.

6) Demostrar conocimiento de la historia y el gobierno de Estados Unidos.

7) Demostrar que has sido una persona de buen carácter moral durante al menos 5 años antes de presentar el Formulario N-400 y hasta que te naturalices.

8) Adherirte a los principios de la Constitución de Estados Unidos.

“El servicio militar calificado es el servicio honorable en la Reserva Seleccionada o el servicio activo en el Ejército, la Armada, la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea o la Guardia Costera. El servicio en una Unidad de la Guardia Nacional también puede calificar”, explican.

Quienes sirvieron a las Fuerzas Armadas en tiempos de hostilidad también pueden solicitar la naturalización, pero ellos no tienen que cumplir periodos de servicio. Inician el trámite con el tiempo que sea; el único requisito es que haya sido en estos lapsos.

1 de septiembre de 1939 al 31 de diciembre de 1946;

25 de junio de 1950 al 1 de julio de 1955;

28 de febrero de 1961 al 15 de octubre de 1978;

2 de agosto de 1990 al 11 de abril de 1991;

11 de septiembre de 2001 hasta el presente.

¿Cómo solicitar la naturalización si eres militar?

Si eres un militar residente permanente legal puedes acercarte con el coordinador designado de USCIS en tu instalación y manifestarle tu interés.

Debe ayudarte a presentar tu solicitud a través de su cadena de mando para obtener una certificación de su servicio militar honorable en el Formulario N-426, Certificación de Servicio Militar o Naval.

“Si ya usted se separó de las Fuerzas Armadas de EE. UU., puede presentar un Formulario N-426 no certificado con una fotocopia de su Formulario DD 214, Certificado de Relevo o Retiro del Servicio Activo, o el Formulario NGB 22, Informe de la Guardia Nacional sobre Separación o Expediente de Servicio por todos los periodos de servicio indicados en el Formulario N-426”, pide USCIS.

En este caso debes enviar tu solicitud completa y todos los materiales requeridos a:

USCIS

P.O. Box 4446

Chicago, IL 60680-4446

Inmigración requiere las huellas dactilares y otros datos biométricos para continuar con el proceso.

El personal revisará tu solicitud y te programará una cita para entrevista, así como fecha del examen de inglés y de conocimientos sobre historia y gobierno de Estados Unidos.

Si las autoridades aprueban la naturalización, te llegará una invitación para participar en una ceremonia de naturalización.

No eres ciudadano hasta que tomes el Juramento de Lealtad. En una ceremonia de naturalización, deberás decir:

I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.

Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república a la que representa, una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.

Al terminar la ceremonia, recibirás tu certificado de naturalización. Verifica que no tenga errores.