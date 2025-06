Si estás por solicitar la visa americana de turista, uno de los factores más importantes es demostrar que no tienes intención de quedarte a vivir o trabajar en Estados Unidos. Para ello, durante la entrevista consular, los oficiales evaluarán si tienes lazos fuertes con México que te motiven a regresar después de tu viaje.

¿Qué son los lazos fuertes con México?

Los lazos fuertes son razones personales, profesionales o económicas que te vinculan con tu país de origen. Las autoridades consulares consideran que una persona tiene lazos suficientes cuando puede demostrar que tiene motivos sólidos para volver a México. Algunos ejemplos incluyen:

Tener un empleo estable Estar inscrito en una universidad o escuela Poseer propiedades o negocios Tener familia directa en México

Según el sitio oficial Travel.State.Gov, los oficiales consulares analizan cada caso individualmente y toman en cuenta factores como los planes de viaje, recursos financieros y vínculos personales fuera de EE. UU.

¿Qué aumenta tus probabilidades de obtener la visa?

Tener un trabajo formal, estar estudiando una carrera universitaria o contar con bienes inmuebles a tu nombre puede jugar a tu favor. En cambio, si no estudias, no trabajas o no tienes ingresos fijos, es más probable que te nieguen la visa por “falta de lazos con México”.

Documentos necesarios para tramitar la visa americana

1. Antes de la entrevista: requisitos básicos

Pasaporte mexicano vigente: Debes tenerlo antes de llenar la solicitud.

Formulario DS-160: Llénalo en ceac.state.gov. Al finalizar, obtendrás un código de barras.

Pago de la visa: Ingresa a ais.usvisa-info.com para crear tu perfil y realizar el pago de $185 USD.

El formulario DS-160 es clave, ya que contiene la información que el oficial consular usará para tomar su decisión.

2. Cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante)

Agenda tu cita en el CAS para toma de fotografía y huellas digitales. Lleva:

Pasaporte vigente Confirmación del formulario DS-160 Hoja de confirmación de cita impresa

3. Documentos para la entrevista consular

El día de tu entrevista en la embajada o consulado, presenta:

Pasaporte vigente Confirmación impresa del DS-160 (Opcional pero recomendable) Confirmación de cita e instrucciones (Opcional) Comprobante de pago No lleves celulares ni dispositivos electrónicos. Están prohibidos.

Documentos que pueden fortalecer tu solicitud de visa

Aunque no siempre los piden, estos documentos pueden ayudarte si el oficial consular solicita pruebas adicionales:

Constancia laboral: Demuestra que tienes un empleo estable.

Carta de estudios: Si eres estudiante, presenta una carta firmada por tu institución.

Comprobantes de ingresos: Recibos de nómina, estados de cuenta bancarios o declaraciones de impuestos.

No compres boletos de avión ni reservas de hotel antes de tu entrevista. La visa puede ser negada.