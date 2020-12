La Green Card o Tarjeta Verde es el documento que permite a los extranjeros vivir y trabajar en Estados Unidos. Tiene una vigencia de 10 años y al terminar este periodo se debe renovar.

El trámite de renovación se puede realizar de forma física o en internet en el sitio oficial de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

Al ingresar al sitio de USCIS se debe llenar el formulario I-90. El costo de solicitud es de 455 dólares (9,026 MXN) y se podría agregar una tarifa de servicios biométricos de 85 dólares (1,687MXN). Ambos también se pueden pagar en línea.

No se deben enviar documentos originales en este proceso, a menos que lo soliciten específicamente.Únicamente se requiere adjuntar una copia de la tarjeta que está por vencer.

El formulario I-90 también se puede presentar si la Green Card está dañada, si la persona cambió su nombre u otra información legalmente o si se tiene una edición anterior de la tarjeta y se quiere reemplazar.

Contar con la Tarjeta Verde permite vivir de forma permanente en Estados Unidos, trabajar con seguro social, tener una propiedad, acudir a escuelas públicas y pedir una licencia de manejo. Además, los residentes permanentes pueden solicitar la ciudadanía estadounidense.

El formulario para renovar la Green Card se puede llenar en el sitio www.my.uscis.gov.

- Si ya venció o expirará dentro de los próximos 6 meses.

- Si se perdió, fue robada, mutilada o destruida.

- Cuando la persona recibió su tarjeta antes de los 14 años y ha cumplido 14 años.

- Si ha sido un viajero y ahora está estableciendo su residencia en los Estados Unidos.

- Si es un residente permanente que asumirá el estatus de viajero diario.

- Cuando el estatus de la persona ha sido convertido automáticamente a residente permanente.

- Al tener una versión anterior de la tarjeta de registro de extranjero.

- Si la tarjeta contiene información incorrecta.

- Cuando cambió legalmente el nombre u otra información biográfica en la tarjeta desde la última vez que recibió su Tarjeta Verde.

- Si nunca recibió la tarjeta anterior que fue enviada.

Tener una Tarjeta Verde válida por dos años significa que el extranjero es un residente condicional. En lugar de pedir una renovación, la persona debe solicitar, hasta 90 antes de que pierda vigencia la Green Card, que se le remuevan las condiciones de su residencia.

Para este trámite se debe llenar el formulario I-751, si la persona contrajo matrimonio, o el I-829, si realizó una inversión financiera.

