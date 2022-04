¿Necesitas viajar pronto a Estados Unidos pero todavía no sacas la visa? La Embajada estadounidense en México permite que los solicitantes se salten los meses de espera para sacar el documento, pero sólo en casos especiales.

Aunque tengas vuelos o reservaciones pagadas, este beneficio no se otorga para viajes turísticos o de placer. Tampoco se otorga en casos como bodas, ceremonias de graduación, asistencia a conferencias o para ayudar a parientes. “Para este tipo de viajes, programa una cita de visa regular con suficiente anticipación”, precisa el Departamento de Estado.

Si requieres la cita de emergencia es necesario que justifiques una razón válida para un viaje inesperado y de urgencia.

En caso de que tu viaje no entra en la lista de motivos de urgencia deberás esperar los tiempos de procesamiento de la Embajada o el consulado en el que tramitarás la visa.

Recuerda que por los cierres derivados de la pandemia de Covid-19 el trámite de las visas B1/B2 es limitado y los tiempos de espera son de hasta 567 días en la Ciudad de México, de 538 en Monterrey y de 700 días en Guadalajara.

El trámite de una cita de emergencia no tiene ningún costo adicional para el solicitante. Únicamente se debe pagar la tarifa normal del tipo de documento que se requiere antes de ingresar al sistema para programarla.

Por ejemplo, los estudiantes que solicitan la visa F o la M sólo deben cubrir los 160 dólares que pagarían con un trámite normal.

El Departamento de Estado de Estados Unidos indica que los motivos válidos para obtener una cita de emergencia para la visa dependen de cada país. Estos son los permitidos en el caso de México:

- Requerir un tratamiento médico urgente para la persona que solicita la visa o para un hijo menor de edad.

- Fallecimiento, accidente potencialmente mortal o enfermedad grave de un familiar directo que se encuentre en Estados Unidos.

- Necesitar viajar por motivos urgentes de trabajo “dentro de los 10 días posteriores a la primera cita para la visa disponible”.

- Requerir una visa de estudiante o intercambio con un formulario I-20 o DS-2019 con fecha de inicio previo a la cita para tramitar el documento.

- Una visita imprevista de relevancia periodística, política, económica, cultural o deportiva dentro de los 10 días previos a la cita disponible para el trámite de la visa.

Have an emergency? Request an emergency appointment. https://t.co/DSCeBmiPkq #USPassport #Mexico

¿Tiene una emergencia? Solicite una cita de emergencia. https://t.co/DSCeBmiPkq #USPassport #Mexico pic.twitter.com/G4pRNzqU5t