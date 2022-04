¿Cómo vestir para la entrevista de visa americana? ¿Cómo comportarse?

La entrevista en el consulado o embajada de Estados Unidos es uno de los pasos del trámite que más nerviosismo causan a los solicitantes de una visa de turista B1/B2.

¿Por qué? Porque es el momento en el que un oficial consular estadounidense decide si se aprueba o rechaza la solicitud. La decisión depende totalmente de él y lo determina con una serie de preguntas.

Aunque lo más importante es la información que proporcionas al oficial, hay otros factores que entran en juego: el oficial que te toca, tu comportamiento durante la entrevista y hasta la vestimenta que usas.

¿Qué ropa usar en la entrevista de visa americana?

La Embajada de Estados Unidos en México no exige ningún tipo de ropa específica y aunque idealmente la vestimenta no debería influir en la decisión del oficial, la realidad es que algunos sí suelen basarse en la primera impresión que das. Y la ropa forma parte de esa primera impresión.

Viste como si fueras a una entrevista de trabajo: formalmente y de preferencia con tonos neutros. Usar pantalón de vestir y camisa (o blusa) es una buena opción. Los vestidos por debajo de la rodilla y lisos también son ideales.

Arréglate, pero no llegues al extremo de lucir como si fueras a una boda. Aquí algunos ejemplos.

Evita ropa desaliñada o informal como shorts, microfaldas, sandalias de descanso, pantuflas o ropa muy ajustada o de escotes pronunciados. Tampoco se recomienda vestir prendas que tengan mensajes subliminales o explícitos; por ejemplo, evita playeras con estampados de drogas, armas o de apoyo a algún grupo totalitario (como estampados nazis).

Es importante la higiene personal.

¿Cómo comportarse en la entrevista de visa americana?

1. Siempre es bueno saludar al oficial consular al iniciar

Los oficiales consulares hablan español y realizan la entrevista en este idioma. Puedes iniciar la conversación con un buenos días o un hola.

Si no dominas el inglés, evita saludar con Hello, Good morning o Good afternoon, pues es posible que el oficial te responda el saludo y continúe las preguntas en inglés. Para evitar trabarte, mejor afronta la entrevista en tu lengua materna.

2. Responde directamente y sin rodeos

Sé amable al responder, pero no creas que el oficial consular es tu amigo. No le interesa lo que pasó en tu fin de semana ni si has visto todas las películas de Disney y por eso quieres ir al parque temático.

Responde a sus preguntas directamente, sin rodeos, y muestra seguridad. Si el oficial quiere saber más detalles, te lo hará saber.

3. No te enfrasques en una pelea con el oficial

Discutir con el oficial consular sólo reducirá las posibilidades de que te otorguen la visa. Manten la calma y si quieres refutar uno de sus comentarios hazlo sin subir el tono de voz.

También es recomendable llevar documentación de apoyo para que refuerce tus respuestas. Por ejemplo, si te preguntan qué estudiaste y dónde, responde y además di que llevas tu cédula profesional por si gusta verla.

Demuestra arraigo una constancia laboral porque indica que tienes un empleo estable en México al cual volver. Presenta una carta o constancia de estudiante (firmada por tu institución) si aún estudias.

Son prueba de solvencia económica documentos como comprobantes de recibos de pago, estados de cuenta y comprobantes de devolución de impuestos.

Es muy probable que no necesites presentarlos, pero son una medida precautoria y llevarlos te hará sentir más seguro.