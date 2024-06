¿Es la primera vez que viajas a Estados Unidos por avión? El proceso requiere requisitos puntuales para cumplir con los estándares de las aerolíneas, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Documentos para viajar a Estados Unidos

Antes de viajar a Estados Unidos, es importante que cuentes con pasaporte y visa americana. Debes verificar que estén vigentes para las fechas de tu viaje. Una vez hecho, puedes comprar tus boletos de avión en la aerolínea de tu preferencia.

En el aeropuerto de México

Si viajas a Estados Unidos, se recomienda llegar al aeropuerto tres horas antes de la salida de tu vuelo. Al llegar dirígete a hacer tu check in (si es que no lo has hecho) y documenta tus maletas. Muchas aerolíneas tienen módulos especiales para sus vuelos internacionales, así que asegúrate de hacerlo donde debes.

Por reglamento, el personal de la aerolínea te realizará unas preguntas que incluyen: ¿A qué destino te diriges? ¿Cuántos días vas? ¿Cuál es el motivo de tu viaje? Estos datos también los deberás llenar en el Formato Estadístico para Mexicanos que ellos te proporcionan.

Objetos prohibidos en el equipaje de mano

Pasa el filtro de seguridad. Recuerda que no puedes llevar líquidos en envases de más de 100 mililitros en tu equipaje de mano o artículo personal. . Están prohibidas todas las armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas que puedan utilizarse para causar lesiones graves o causar daños a las aeronaves, como sierras, taladros o pistolas de clavos.

También están prohibidos objetos que puedan utilizarse para golpear y causar lesiones graves, como bates de béisbol y softbol. Palos, tales como porras de policía, cachiporras y clavas.

Alimentos, dinero y objetos restringidos al llegar a Estados Unidos

CBP dice que todas las frutas y verduras están sujetas a inspección. Las frutas y verduras frescas deben estar limpias y pueden prohibirse si tienen insectos o enfermedades. “Los inspectores examinarán las frutas y verduras para asegurarse de que cumplan con los requisitos de entrada y no alberguen plagas o enfermedades extranjeras dañinas”, anotan.

Los oficiales de CBP definirán si se pueden pasar o no. Recomiendan a los visitantes conservar los tickets de compra y empaques de las frutas para que puedan verificar de qué país proceden. Si su procedencia es de Canadá puede ser más fácil que las acepten.

La carne de cerdo y sus productos no son admisibles desde México. La leche y huevo también deben pasar por una inspección para ser aceptados.

Si viajas con más de 10,000 dólares en efectivo debes declararlos al llegar.

Las preguntas en Migración en Estados Unidos

Ve preparado para responder a las preguntas: : ¿A dónde va?, ¿A qué va?, ¿A qué se dedica?, ¿Dónde vive?, ¿De dónde viene?, ¿Qué trae de México?

Los oficiales de CBP quieren asegurarse de que tu visita a Estados Unidos es temporal. Lo más sencillo para comprobarlo es mostrarles la reservación de tu vuelo de regreso a tu país de origen. Si ya lo tienes, imprime la hoja y muéstrala al pasar por migración.

Si no tienes un vuelo de regreso ya comprado o viajas por tierra, puedes mencionar la fecha tentativa de tu regreso. La duración de tu estancia debe hacer sentido con las actividades que harás.

Si el oficial de CBP ve indicios de que tu estancia será temporal, te aprobará el ingreso a Estados Unidos. La estancia máxima es de 6 meses.

Si te aprueban la entrada, ¡bienvenido a Estados Unidos!

Al regresar a México

En tu regreso a México, deberás pasar por una inspección de la TSA en el aeropuerto estadounidense. Está prohibido llevar en tu equipaje de mano líquidos en envases de más de 100 mililitros. No puedes llevar objetos que puedan ser utilizados como armas.