Si es tu primera vez solicitando la visa de turista para Estados Unidos, tendrás que someterte a una entrevista con un oficial consular. Ellos hablan español, así que puede ser en ese idioma.

El oficial consular determinará la aprobación de tu visa basándose en tu historial y los datos suministrados en tu formulario DS-160.

Las preguntas varían de acuerdo al perfil del solicitante y sus respuestas iniciales. Sin embargo, es crucial que tus declaraciones sean consistentes con la información provista en el DS-160.

Cada entrevista es única, pero existen ciertas preguntas que suelen ser comunes. Es recomendable tener respuestas preparadas para las siguientes:

1. ¿A dónde quieres viajar?

Destino en Estados Unidos: Indica la ciudad o estado que planeas visitar.

2. ¿A qué vas a Estados Unidos?

Propósito del viaje: Para vacaciones, simplemente menciona “turismo”.

3. ¿Cuánto tiempo vas a Estados Unidos?

Duración y fecha de viaje: Una respuesta detallada es preferible. Asegúrate de que coincida con lo indicado en el DS-160. Por ejemplo: Salgo el 5 de julio, estaré cinco días y regreso el 10 de julio.

No es necesario tener reservaciones o boletos de avión previos. Lo ideal es esperar a tener la visa.

5. ¿Con quién viajarás?

Acompañantes de viaje: Menciona a las personas que viajan contigo y su relación.

6. ¿Dónde trabajas?

Empleo actual: Proporciona el nombre de la empresa, tu tiempo de servicio y tus responsabilidades. Esto demuestra estabilidad laboral y que no tienes intenciones de permanecer en Estados Unidos para trabajar. Tener un empleo incrementa las posibilidades de obtener la visa.

7. ¿Quién pagará tu viaje?

Financiamiento del viaje: Declara si costearás tu viaje o si alguien más lo hará por ti.

8. ¿Dónde piensas quedarte?

Alojamiento: Menciona el nombre del hotel y, si es posible, detalles adicionales como la dirección.

9. ¿Tienes familiares en Estados Unidos?

Familiares en Estados Unidos: Esta pregunta puede ser delicada. Las subsecuentes interrogantes dependerán del estatus migratorio de tus familiares y su historial. Si tu familiar es ciudadano estadounidense y no tiene problemas legales, puedes mencionarlo sin inconvenientes. De lo contrario, es preferible omitirlo en la entrevista.

10. ¿Cuánto dinero ganas?

Ingresos laborales: Es importante demostrar solvencia económica. Indica tu salario mensual y, si es posible, lleva un comprobante de ingresos.

Es posible que te hagan otras preguntas adicionales. Revisa tu formulario, sé honesto y claro en tus respuestas. Si todo está en orden, la entrevista puede concluir en menos de dos minutos.

Los oficiales consulares buscan asegurarse de que regresarás a México tras tu visita a Estados Unidos, por lo que es esencial tener claridad en las fechas de tu viaje.

Recuerda que los oficiales consulares hablan español. No es necesario que hables inglés, especialmente si no lo manejas bien y te pone nervioso. Si no comprendes alguna pregunta, no dudes en solicitar que te la repitan.