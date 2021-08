¿Cómo y cuánto cuesta renovar la Green Card en 2021?

La Green Card, el documento que permite que los extranjeros vivan y trabajen en Estados Unidos permanentemente, tiene una vigencia de 10 años y después se debe de tramitar la renovación.

Sin embargo, no es el único caso en el que se debe de reemplazar este documento mientras la persona se encuentra en la Unión Americana.

Tramitar la Tarjeta Verde es el primer paso para solicitar la ciudadanía estadounidense, aunque se deben cumplir algunos requisitos adicionales y aprobar un examen de inglés y educación cívica.

Los extranjeros pueden obtener su tarjeta de residente permanente gracias al patrocinio de un familiar, de un empleador o a través de los programas de asilo y refugio de Estados Unidos.

- La tarjeta perderá su vigencia en los seis meses siguientes.

- El documento fue robado, mutilado, destruido o se perdió.

- Si la persona obtuvo su Green Card antes de cumplir 14 años y ya superó esta edad.

- Cuando la persona residirá formalmente en Estados Unidos o al adquirir el estatus de itinerante.

- Si la tarjeta tiene datos incorrectos.

- En caso de que la persona nunca haya recibido la Green Card que tramitó.

- Al tener una versión anterior de la Tarjeta Verde.

- En caso de cambiar de nombre por matrimonio o divorcio.

