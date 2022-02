Luego del ataque de Rusia en territorio de Ucrania, el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky declaró la ley marcial en el país. En su mensaje a la población, el mandatario hizo un llamado a mantener la calma, pese a la operación militar ordenada por su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Zelensky no especificó las restricciones que incluiría la ley marcial, que se impuso a partir de las 5:30 horas del 24 de febrero, por un periodo de 30 días.

El decreto, por el momento, establece que todos los habitantes deben quedarse en casa y cuidar a sus seres queridos.

Russia treacherously attacked our state in the morning, as Nazi Germany did in #2WW years. As of today, our countries are on different sides of world history. has embarked on a path of evil, but is defending itself & won't give up its freedom no matter what Moscow thinks.