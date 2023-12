¿Estás interesado en tramitar tu visa americana? El trámite de solicitud se inicia en línea con el llenado del formulario DS-160 y después se crea un perfil en https://ais.usvisa-info.com/ para realizar el pago y agendar citas en el CAS y en el Consulado de Estados Unidos.

El CAS es un Centro de Atención al Solicitante de visa americana. Ahí te tomarán los datos biométricos necesarios (huellas y fotografía) para que las autoridades estadounidenses comprueben tu identidad.

En el Consulado de Estados Unidos te entrevistará un oficial consular sobre tus motivos de viaje a Estados Unidos y decidirá si te otorga o rechaza la visa americana.

La visa americana no se tramita en cualquier ciudad en México. Solamente en algunas seleccionadas donde hay CAS y consulados o Embajada para hacer el trámite.

Las ciudades donde se puede tramitar la visa americana en México son 10: Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, Matamoros, Mérida, Ciudad de México, Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo y Tijuana.

Al agendar tus citas deberás seleccionar la ciudad donde deseas realizar el trámite de visa. Puedes escoger la que quieras, no necesariamente tienes que vivir cerca.

Tras agendar tus citas, deberás presentarte en la fecha y hora indicada.

Ubicaciones de los Centros de Atención al Solicitante (CAS) en México:

CAS Ciudad Juárez

Centro de Atención a Solicitante

Av. Paseo de la Victoria 3640 L-2,

Col. Partido Senecú,

Ciudad Juárez, Chihuahua, C.P. 32543

Lunes a Viernes - 7:00 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

CAS Guadalajara

Centro de Atención a Solicitante

Ave. Unión 210, esq. Ave. La Paz,

Col. Obrera Centro,

Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100

Lunes a Viernes - 7:00 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

CAS Hermosillo

Centro de Atención a Solicitante

Paseo Río Sonora Norte 76, Int. 201,

Col. Proyecto Río Sonora,

Hermosillo, Sonora, C.P. 83260,

La Gran Plaza

Lunes a Viernes - 8:00 a.m. a 6:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

CAS Matamoros

Centro de Atención a Solicitante

Avenida Las Rosas #70,

Col. Jardín,

Matamoros, Tamaulipas, C.P. 87330

Plaza Jardín

Lunes a Viernes - 7:00 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

CAS Mérida

Centro de Atención a Solicitante

Calle 66, #561D esq. Calle 69,

Col. Centro,

Mérida, Yucatán, C.P. 97000

Lunes a Viernes - 7:00 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

CAS Ciudad de México

Centro de Atención a Solicitante

Hamburgo #213, PB Anexo,

Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,

Distrito Federal, México, C.P. 06600

Lunes a Viernes - 7:00 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

CAS Monterrey

Centro de Atención a Solicitante

Hidalgo #400-A Poniente,

Col. Centro,

Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

El Sótano

Lunes a Jueves - 6:30 a.m. a 5:00 p.m., Viernes - 8:00 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

CAS Nogales

Centro de Atención a Solicitante

Reforma esq. con Periférico Luis Donaldo Colosio Murrieta,

Col. del Rosario,

Nogales, Sonora, C.P. 84000

Centro Corporativo Norte

Lunes a Viernes - 8:00 a.m. a 6:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

CAS Nuevo Laredo

Centro de Atención a Solicitante

Ave. Álvaro Obregón #3434,

Col. Jardín,

Nuevo Laredo, Tamaulipas, C.P. 88260

Lunes a Viernes - 6:30 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

CAS Tijuana

Centro de Atención a Solicitante

Blvd Agua Caliente #10470, local A,

Col. Revolución,

Tijuana, Baja California, C.P. 22015

Centro Comercial Barranquita

Lunes a Viernes - 6:00 a.m. a 4:00 p.m., Sábado - 6:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ubicación de los Consulados y Embajada en México

Ciudad de México

Embajada de los EE.UU. en la Ciudad de México

Paseo de la Reforma #305,

Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc,

Ciudad de México, México, C.P. 06500

Ciudad Juárez

Consulado General de los EE.UU. en Ciudad Juárez

Paseo de la Victoria #3650,

Fracc. Partido Senecú,

Ciudad Juárez, Chihuahua C.P. 32543

Guadalajara

Consulado General de los EE.UU. en Guadalajara

Progreso # 175,

Col. Americana,

Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100

Hermosillo

Consulado de los EE.UU. en Hermosillo

Monterrey # 141 Poniente,

Col. Esqueda,

Hermosillo, Sonora, C.P. 83000

Matamoros

Consulado de los EE.UU. en Matamoros

Calle Constitución No. 1

Col. Jardín,

Matamoros, Tamaulipas, C.P.87330

Mérida

Consulado de los EE.UU. en Mérida

Calle 60 #338-K y 29 y 31,

Col. Alcalá Martín,

Mérida, Yucatán, C.P. 97050

Monterrey

Consulado General de los EE.UU. en Monterrey

Prol. Alfonso Reyes #150,

Col. Valle Poniente,

Santa Catarina, Nuevo León, C.P. 66196

Nogales

Consulado de los EE.UU. en Nogales

Calle San José s/n,

Fracc. Los Álamos,

Nogales, Sonora, C.P. 84065

Nuevo Laredo

Consulado General de los EE.UU. en Nuevo Laredo

Paseo Colon 1901,

Col. Madero,

Nuevo Laredo, Tamaulipas, C.P.88260

Tijuana

Consulado General de los EE.UU. en Tijuana

Paseo de Las Culturas s/n,

Mesa de Otay, Del. Centenario,

Tijuana, Baja California, C.P.22425

Documentos necesarios antes de tramitar la entrevista

Tener un pasaporte vigente es esencial para cualquier mexicano que desea tramitar la visa. Si aún no lo tienes, debes tramitarlo antes de iniciar el llenado de solicitudes para la visa, pues es fundamental anotar tu número de pasaporte en el formulario DS-160 y presentar la libreta en el CAS y en tu entrevista con un oficial consular.

Llena a detalle el DS-160 y un pago equivalente a 160 dólares

El primer paso para obtener la visa de turista es llenar la solicitud DS-160 en la página https://ceac.state.gov/genniv/. Al finalizar, se obtiene un código de barras para identificar y dar seguimiento a la solicitud.

Después debes entrar a https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/ y crear un perfil donde ingresarás el folio. Una vez hecho, te llegará un aviso por e-mail de que un nuevo usuario fue creado. Sigue el flujo de la página hasta obtener las instrucciones para realizar el pago.

Deberás pagar un monto equivalente a los $185 dólares por tu solicitud de visa.

El formulario DS-160 es el paso más importante para tramitar la visa porque contiene la información en la cual se basará el oficial consular para decidir si otorga o niega la visa.

Documentos necesarios en el CAS

El CAS es el Centro de Atención al Solicitante. Deberás agendar una cita en https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/ para que te tomen tu fotografía y datos biométricos. Preséntate con los siguientes documentos.

1. Pasaporte mexicano vigente para viajar a Estados Unidos.

2. La página de confirmación de la forma DS-160.

3. Hoja de confirmación de la cita impresa.

Documentos que necesitas en la entrevista

El día de tu entrevista, debes presentarte en la embajada o consulado que te corresponde. Únicamente necesitarás presentar la confirmación impresa del formulario DS-160 y tu pasaporte mexicano vigente.

Sin embargo, es recomendable que también lleves impresa tu confirmación de cita con instrucciones y el comprobante de recibo de pago. Está prohibido entrar con celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.

Documentos pueden aumentar tus posibilidades de obtener la visa americana

Si la sesión de preguntas se complica y te pide comprobar que regresarás a México después de tu viaje o que tienes recursos económicos para sustentar los gastos, puedes presentar otros documentos probatorios.

Demuestra arraigo una constancia laboral porque indica que tienes un empleo estable en México al cual volver. Presenta una carta o constancia de estudiante (firmada por tu institución) si aún estudias.

Son prueba de solvencia económica documentos como comprobantes de recibos de pago, estados de cuenta y comprobantes de devolución de impuestos.

Es muy probable que no necesites presentarlos, pero son una medida preventiva.

Ojo. No se recomienda comprar boletos de avión u hospedaje antes de tu entrevista, pues siempre existe la posibilidad de que la nieguen.