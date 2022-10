Consejos para tener una exitosa entrevista de trabajo en inglés

Enfrentarse a una entrevista laboral suele ser un reto para las personas que buscan aplicar a un nuevo trabajo ya que previo al proceso, surgen múltiples cuestionamientos de cuál es la mejor manera de afrontar la situación y obtener los mejores resultados.

De acuerdo con Michael Page, consultora de recursos humanos y selección, más del 70% de las vacantes solicitan un segundo idioma para ser contratado en una empresa. Específicamente, según Randstad, saber hablar inglés con fluidez mejora las posibilidades de conseguir un buen trabajo en un 44%.

En este sentido, es indispensable que los candidatos que buscan aplicar a profesiones en donde el idioma inglés es requisito estén preparados, sepan responder las preguntas de forma correcta y tengan un conocimiento adecuado del idioma para que sus oportunidades de conseguir trabajo aumenten.

Por ello, Slang, plataforma líder en la enseñanza de inglés especializado, da cinco consejos para que los candidatos realicen una buena entrevista en este idioma:

1. Prepararse con tiempo.



Para una entrevista en inglés, se debe hacer una planeación anticipada, ya que esto permitirá que el candidato tenga sus objetivos claros, mantenga una conversación fluida y optimice su tiempo. Un ejemplo de ello, es prepararse para responder algunas preguntas que pueden surgir durante la entrevista. Por ejemplo: Why you do think you are a good candidate? (¿Por qué crees que eres un buen candidato?) o Can you tell us about yourself (¿Nos puedes contar acerca de ti?).

2. Identificar fortalezas.

Hacer una lista en inglés de cinco características que el candidato quiera que los entrevistadores sepan de él y de su experiencia. Por ejemplo, sus fortalezas, sus mayores logros o sus mejores cualidades.

3. Buscar la formalidad

Es importante saber diferenciar entre un inglés coloquial y uno profesional. Conocer de antemano las expresiones adecuadas que se utilizan en el rol de trabajo al que esté aplicando el candidato, demuestra que el entrevistado tiene un manejo del idioma avanzado y sabe utilizar el lenguaje apropiado.

4. Práctica, práctica y más práctica.

Slang explica que tomar cursos de inglés de forma anticipada, puede ayudar a que los candidatos tengan un mejor dominio del idioma y a que se sientan más seguros a la hora de responder las preguntas. ¡La seguridad es la clave del éxito! Tomarse el tiempo para practicar la pronunciación, así como para trabajar el listening es fundamental para llegar preparado a una entrevista.

5. Mantener la calma.

Una vez que el candidato se sienta preparado, la mejor forma de realizar una entrevista exitosa es relajarse y confiar en su conocimiento. Hacer respiraciones profundas previo a la entrevista, ayuda a propiciar la calma, reducir el estrés y controlar los nervios. Realizar una entrevista exitosa en inglés requiere compromiso y dedicación. En este contexto, prepararse de forma adecuada es la mejor manera para aumentar la seguridad, disminuir la ansiedad y tener una mayor oportunidad de obtener resultados positivos.