Consulados de México en EU realizarán jornada de trámite de pasaportes este sábado

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abrió la inscripción para la jornada de emisión de pasaportes que realizará este sábado en todos los consulados mexicanos que se encuentran en Estados Unidos.

Los mexicanos podrán acudir a cualquiera de los 50 consulados o a la Embajada de México en Washington D.C. para solicitar su pasaporte por primera vez o una renovación.

Durante la pandemia de Covid-19 se disminuyó el aforo permitido en algunas representaciones consulares en Estados Unidos y se saturaron las citas, por lo que se dificultó el proceso de trámite del pasaporte.

La jornada de emisión en Lla Unión Americana se llevará a cabo el próximo sábado 8 de mayo en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Para poder participar es necesario solicitar una cita en el sitio www.mexitel.sre.gob.mx luego de crear una cuenta con correo electrónico. También se puede pedir al teléfono 1-877-639-4835, en un horario de 7:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:30 horas, de lunes a viernes.

Las citas no tienen costo y si no se solicitan no se podrá tramitar el pasaporte durante la jornada extendida.

A través de un comunicado, la SRE precisó que los consulados mexicanos cumplirán con las medidas sanitarias impuestas, como el uso obligatorio de cubrebocas y de gel antibacterial durante la estancia en el lugar.

Los mexicanos que acudan este sábado 8 de mayo a la jornada podrán obtener su pasaporte impreso ese mismo día.

La Secretaría de Relaciones Exteriores emite este documento con vigencias de uno, tres, seis y 10 años, pero el pasaporte de un año sólo se expide a menores de tres años de edad.

En este momento están habilitadas las citas por medio de la plataforma de Mexitel para tramitar pasaporte y credencial INE en nuestra Jornada Sabatina del sábado 8 de mayo.

Revisa este tutorial para realizar tu cita. pic.twitter.com/pxRbfvpKtK — ConsulMexDal (@ConsulMexDal) May 4, 2021

¿Cuánto cuesta tramitar el pasaporte mexicano en EU?

- De un año (para protección consular o menores de 3 años): 36 dólares (742 MXN).

- De 3 años: 83 dólares (1,710 MXN).

- De 6 años: 113 dólares (2,327 MXN).

- De 10 años: 165 dólares (3,398 MXN).

Si se requiere un pasaporte expedido en caso de emergencia incrementa el costo del trámite en 30 por ciento.

- De un año (para protección consular o menores de 3 años): 47 dólares (968 MXN).

- De 3 años: 108 dólares (2,225 MXN).

- De 6 años: 147 dólares (3,028 MXN).

- De 10 años: 214 dólares (4,407 MXN).

Los adultos mayores y las personas con discapacidad pueden solicitar un descuento del 50 por ciento en la tarifa.

¿Qué llevar el día de la cita para el pasaporte?

El día de la cita hay que acudir con un documento que acredite la nacionalidad del solicitante:

- Acta de nacimiento

- Certificado de nacionalidad mexicana

- Declaratoria de nacionalidad

- Carta de naturalización

- Matrícula consular de alta seguridad

La identidad del solicitante se debe acreditar en la cita con alguno de estos documentos:

- Matrícula consular de alta seguridad

- Credencial para votar vigente del Instituto Nacional Electoral

- Cédula profesional

- Cartilla del Servicio Militar

- Título profesional

- Certificado de nacionalidad mexicana

- Declaratoria de nacionalidad mexicana

- Carta de naturalización

- Licencia de conducir mexicana o licencia de manejo estadounidense

- Identificación oficial emitida por autoridad de la Unión Americana

-Tarjeta de Residencia de Estados Unidos

- Certificado de primaria o secundaria

- Boleta certificada de algún año escolar

- Credencial del IMSS, del ISSSTE o de cualquier otra institución mexicana

También es necesario pagar la tarifa de derechos para tramitar el pasaporte mexicano.

Para tamitar el pasaporte de menores de 18 años es necesario que uno de sus padres lo acompañe al consulado. Además del pago de tarifa, los documentos probatorios de identidad y de nacionalidad, así como el formato de autorización OP-7, firmado por ambos padres.

p