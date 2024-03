¿Quieres tramitar la visa americana de turista, pero no sabes si hacer el trámite por ti mismo o contratar a una empresa que realice el proceso por ti?

El servicio de las empresas que tramitan visas parece muy atractivo ahora porque algunas ofrecen adelantar las citas de CAS y en el consulado. O prometen la “obtención” de la visa. Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en México advierte que nada garantiza obtener la visa.

A través de sus redes sociales, la Embajada desmintió algunos mitos y uno de ellos fue: “Contratando una empresa para que haga mi solicitud, estoy seguro que me darán la visa”.

La realidad es que “ninguna empresa o persona puede garantizar que te otorguen la visa. Mejor haz tu trámite tú mismo”, respondió en la misma publicación.

¿Cómo hacer el trámite de visa americana por primera vez?

Tramitar la visa americana de turista por primera vez puede parecer intimidante y, aunque eres libre de contratar a alguien que haga el trámite por ti, la realidad es que es posible y realista hacer el trámite por ti mismo.

El Servicio Oficial de Citas para Visas resume los pasos para tramitar la visa americana en estos pasos:

1. Determina el tipo de visa que necesitas para viajar a Estados Unidos. Si necesitas una para turismo, compras y visita de familiares tramita la B1/B2. Puedes ver los tipos de visa americana en este enlace .

2. Completa el formulario DS-160 de solicitud de visa por Internet. Sólo puede completarse en https://ceac.state.gov/CEAC .

3. Entra al Servicio Oficial de Citas para Visas en https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/information/niv y realiza los siguientes puntos:

Cree una cuenta de usuario.

Ingresa información del solicitante para completar el registro.

Ingresa el número de confirmación DS-160 para cada uno de los solicitantes de visa.

Proporciona una dirección o seleccione la ubicación donde deseas recibir tus documentos de la Sección Consular.

Paga los $185 dólares de la solicitud de visa americana en el banco.

Programa una cita en la Sección Consular.

Asiste a la cita en la Sección Consular.

Consulta de nuevo https://ceac.state.gov/CEAC para ver status de visa e información de entrega.

El paso más importante de todo el trámite: el llenado de la solicitud DS-160

Lo nombramos como el más importante porque contiene la información en la cual se basará el oficial consular para decidir si otorga o niega la visa. Si lo llenas con datos certeros y muy a detalle es más probable tener éxito porque tendrás todas las respuestas en tu solicitud.

Si dejas espacios sin llenar, en cambio, provocas vacíos de información que derivarán en más preguntas del cónsul.

Por ejemplo. En la solicitud DS-160 viene un apartado de viajes, donde tienes que indicar la ciudad que visitas, así como tu lugar de hospedaje con código postal y datos de contacto.

Si sólo llenas la ciudad, pero no pones el nombre ni dirección o teléfono del hotel, el oficial consular puede desconfiar de tus intenciones y pensar que no quieres ser contactado. Si tiene dudas al respecto, te lo preguntará durante la entrevista. En cambio, si pones los datos del hotel al que te gustaría llegar (no tienes que reservarlo y no lo hagas hasta que te den la visa), sabrás perfectamente qué responder cuándo te pregunten por él.

El trámite de visa consiste básicamente en una evaluación de tu perfil que hace un oficial consular. Su objetivo es constatar que viajas a la Unión Americana temporalmente y que no quieres quedarte a vivir o trabajar ahí. También verifican que tengas los recursos económicos suficientes para ir y regresar.

La evaluación de tu solvencia económica inicia desde que llenas el formulario de solicitud DS-160. Tiene una sección para anotar el ingreso mensual que percibe el solicitante así como la empresa para la que trabaja.

Estos segmentos son fácilmente revisados por el oficial consular durante la entrevista y generalmente profundiza sobre ellos, preguntando a detalle las actividades que se realizan en el trabajo y la antigüedad en el puesto.

“Al realizar entrevistas de visa, los oficiales consulares examinan cada solicitud individualmente y consideran las circunstancias, los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante que se encuentran fuera de los Estados Unidos, lo que garantizará la salida del solicitante después de una visita temporal”, señalan en la página de Travel.State.Gov.

¿Y si decido contratar una empresa?

Eres libre de contratar una empresa para tramitar la visa americana. Solamente verifica que no hagan un uso incorrecto de tus datos personales, pues es información muy sensible. También investiga a quién contratas para evitar ser víctima de fraude y toma en cuenta que solamente tú eres responsable del pago que hagas, pues la Embajada de Estados Unidos no hace devoluciones de dinero en caso de no otorgar la visa.