Tener una visa de turista no lo es todo para entrar a Estados Unidos. En los puertos de entrada terrestres y aeropuertos estadounidenses, tienes que pasar por una breve entrevista con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Mediante una serie de cuestionamientos, el oficial busca indicios de que cumples con los requisitos de viaje y de que no te quedarás a vivir en la Unión Americana.

Estas preguntas incluyen dirección y nombre del hospedaje donde estarás, motivo del viaje, tiempo que estarás en Estados Unidos y si ya tienes tu vuelo de regreso.

También suelen preguntar cuánto dinero llevas en efectivo, si guardas alimentos en tu equipaje y cuándo fue la última vez que visitaste Estados Unidos. Dependiendo de tu historial, pueden preguntarte si te verás con algún amigo o familiar en Estados Unidos.

Los oficiales de CBP quieren asegurarse de que tu visita a Estados Unidos sea temporal.

Si el oficial de CBP ve indicios de que tu estancia será temporal, te aprobará el ingreso a Estados Unidos con un sello en tu pasaporte donde indicará tu fecha máxima de salida del país.

Si tus respuestas no le hacen sentido al oficial o descubre faltas a las leyes de inmigración en tu historial, puede pasarte a una segunda inspección y hasta cancelarte la visa.

El oficial de CBP tiene facultad para cancelarte la visa americana y lo hará rompiéndola, cortándola o escribiendo algún mensaje que anule su validez.

¿Qué significa que cancelen tu visa?

Que te cancelen la visa americana implica que tu documento ya no es válido para entrar a Estados Unidos. Y, en caso de que quieras solicitar una nueva, tendrás esta marca en tu historial de inmigración, a menos que el oficial anote las siglas CWOP “Cancelled without prejudice”. Esto significa que no tiene efectos negativos en tus próximas peticiones de visa.

Motivos por los que cancelan la visa americana

Hay diferentes motivos que pueden llevar al oficial de CBP a cancelarte la visa americana, pero el Centro de Información de Asistencia a Mexicanos (CIAM) anota los principales. Toma nota:

-Permaneces en Estados Unidos más tiempo del autorizado.

-Das información falsa a un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

-Utilizas el carril SENTRI sin estar autorizado.

-Cometes algún delito en Estados Unidos.

-Extravías tu visa estadounidense y no lo comunicas a las autoridades correspondientes.

-Viajas a Estados Unidos con artículos prohibidos como armas, explosivos, drogas.

-No declarar sumas de dinero mayores a 10,000 dólares puede motivar la cancelación de tu visa.

-Declarar ser ciudadano estadounidense sin serlo, así como prestar tu visa para que otra persona intente ingresar a Estados Unidos es una falta grave que puede ocasionar su cancelación.

-”Utilizar tu visa de turista con fines lucrativos como trabajar o comprar mercancía para revenderla en México es una falta grave que puede ocasionar su cancelación”, dicen.

-Por ayudar a cruzar personas a Estados Unidos que no cuentan con la documentación migratoria adecuada.

-Estudias o trabajas en Estados Unidos con visa de turista.

-”Si tienes un proceso judicial pendiente ante una corte federal, estatal o local en Estados Unidos, ¡acude a la audiencia! Resuelve el problema antes de regresar a México, no hacerlo puede causar la cancelación de tu visa”.

-Por aceptar asistencia pública del gobierno con papeles falsos.

¿Qué hacer si me cancelan la visa al cruzar a Estados Unidos?

El Consulado de México en Brownsville dice que si te cancelan la visa tienes que respetar la decisión del oficial de CBP. Si retiran la visa sin fundamento, puedes contactar a un consulado mexicano que te ayude.

La SRE apunta que una vez cancelada tu visa, únicamente un oficial consular de Estados Unidos puede decidir otorgarte una nueva y tienes que pedir un perdón de visa. Mira en este enlace cómo pedir el perdón .