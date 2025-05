Uno de los problemas más comunes de la actualidad es dejar demasiados correos en la bandeja de entrada, ya que entre promociones, noticias e información se llegan a acumular los correos innecesarios que saturan el almacenamiento disponible.

El no depurar tus correos te puede generar problemas para enviar o recibir mensajes importantes. Por ello, liberar espacio se vuelve una acción esencial para mantener una bandeja de entrada ordenada, funcional y eficiente.

A continuación, te explicamos paso a paso cómo optimizar tu espacio en Gmail, usando tanto funciones integradas como herramientas externas que facilitan esta tarea.

¿Qué debo borrar primero si tengo lleno el almacenamiento de mi correo?

Lo primero que tienes que revisar es si tienes correos no deseados o en tu bandeja de SPAM, y tendrás que vaciarla. ¿Cómo hacerlo?

Ve a la bandeja de entrada, carpetas de Promociones , Social , Spam o Notificaciones .

, , o . Selecciona los correos que ya no son útiles .

. Haz clic en el icono de papelera para moverlos a la carpeta “Papelera” o "Eliminar"

Además, si son muchos, la recomendación que hacen algunos tech gurus es que elimines también los correos no leídos de hace más de un año, clasificar como spam promociones que ya no te interesen y eliminar las suscripciones de boletines que ya no te interesen. Esto reducirá el ingreso diario de correos innecesarios.

Recuerda que al eliminar un correo no se borra automáticamente. Gmail lo mueve a la carpeta “Papelera” o “Spam” por 30 días antes de eliminarlo de forma permanente y si borras algo por error puedes recuperarlo.

¿Cómo puedo liberar almacenamiento en Gmail?

Los archivos adjuntos son los principales responsables del uso de almacenamiento en el servidor de correo de Google, por ello, lo que la compañía recomienda es borrar los correos con archivos adjuntos que pesen mucho como presentaciones y videos.

Solo recuerda descargar y guardar en otro lado los archivos importantes y eliminar los correos que ya no necesitas.

Una alternativa en Gmail es no enviar archivos adjuntos y compartirlos desde Google Drive, también si tienes poco almaenamiento en tu nube de Google puedes eliminar copias de seguridad de WhatsApp en los celulares Android.

Entra a Google One Backup y elimina copias innecesarias.

Optimiza tu bandeja sin perder información

Una forma inteligente de liberar espacio en Gmail sin borrar correos importantes es aprovechar herramientas de organización como las etiquetas y categorías.

Clasifica tus correos por temas como trabajo, salud o finanzas y utiliza las pestañas para mantener todo ordenado y facilitar futuras limpiezas.

Además, en lugar de eliminar mensajes que deseas conservar, puedes archivarlos: seguirán disponibles en búsquedas, pero fuera de la vista principal.

Si ya no puedo borrar nada más, ¿puedo comprar más almacenamiento?

Google One te muestra cuánto espacio usan Gmail, Drive y Fotos. Puedes acceder a esto en la página https://one.google.com/storage

Desde allí puedes:

Revisar correos grandes o duplicados.

Eliminar archivos pesados en Drive o fotos de alta resolución.

Gestionar copias de seguridad (incluyendo WhatsApp).

Pero si ya no puedes borrar nada más, siempre puedes cambiar tu plan de almacenamiento a través de una suscripción de Google One. Si necesitas más espacio, puedes adquirir un plan Básico desde $39 pesos mexicanos al mes por 100 GB.