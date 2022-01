Costos para tramitar la Green Card en 2022

El gobierno de Estados Unidos mantuvo sus tarifas en este 2022 para el trámite de la Green Card (Tarjeta Verde), el documento que respalda a las personas que obtienen la residencia permanente para trabajar y vivir en el país.

La Tarjeta Verde se puede obtener a través de la Lotería de Visas, por una conexión familiar, respaldado por un empleador o tras conseguir el estatus de refugio o asilo.

Además de regularizar el estatus migratorio, la residencia permanente da varios derechos y responsabilidades a las personas y les permite solicitar la ciudadanía estadounidense.

La Green Card tiene una vigencia de 10 años y después se puede solicitar su renovación para mantener el estatus de residente permanente.

La solicitud para obtener este estatus se debe presentar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y pagar las tarifas correspondientes. Todos los pagos se deben realizar obligatoriamente aunque el gobierno no otorgue la residencia.

Attention Green Card Applicants: Beginning Oct. 1, 2021, all applicants must complete the COVID-19 vaccine shot or series & provide proof of vaccination to the civil surgeon before completion of the immigration medical examination. Learn more: https://t.co/jJei4rlmBE pic.twitter.com/PC23Q0lGwE