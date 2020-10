Covid 19: Los requisitos de Canadá para recibir estudiantes internacionales

Canadá anunció que algunas instituciones de aprendizaje designadas (DLI) ya tienen autorizado recibir estudiantes internacionales en sus instalaciones desde el 20 de octubre de 2020.

No obstante, tanto escuelas como estudiantes están obligados a cumplir con ciertos requisitos antes y al momento del ingreso. Toma nota de los enlistados por el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (IRCC).

1) Tener o haber sido aprobado para un permiso de estudio.

2) Viajar a Canadá con un propósito no opcional; es decir, un viaje esencial.

3) La escuela DLI debe tener un plan de preparación ante el Covid-19, aprobado por su provincia o territorio.

International students with, or approved for, a study permit who will be attending a designated learning institution with a #COVID19 readiness plan approved by their provincial or territorial government may be able to travel to Canada.



