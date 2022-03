¿Cuándo comienza el horario de verano 2022 en Estados Unidos?

Estados Unidos está por cambiar una hora los relojes del país en marzo, con el objetivo de aprovechar por mayor tiempo la luz del sol con el horario de verano.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) precisa que en esta época del año se adelantan los relojes una hora en relación con la posición del Sol sobre la Tierra. “Este cambio ayuda a mantener las horas de luz diurna coordinadas con el tiempo en que la mayoría de las personas están activas”, señala la institución.

Desde 2007 se amplió el Daylight Saving Time para que esté en vigor durante 238 días, es decir, el 65 por ciento del año. En noviembre, en Estados Unidos se retrasa el reloj una hora, cuando concluye el horario de verano.

El Daylight Saving Time se estableció en Estados Unidos en 1918 para reducir el consumo de energía eléctrica durante los meses de clima cálido, aprovechando las horas de sol.

Actualmente, los dispositivos como celulares y computadoras cambian de horario de forma automática y sólo se requiere modificar los relojes analógicos. Al despertar en el primer día del nuevo horario es verificar que la transición se haya realizado para no tener retrasos.

El horario de verano en Estados Unidos comienza el segundo domingo de marzo de cada año y concluye el primer domingo de noviembre.

En este 2022 arrancará el Daylight Saving Time el próximo 13 de marzo. El reloj se debe adelantar una hora antes de dormir para amanecer el domingo con el nuevo horario.

El horario de verano terminará el 6 de noviembre de 2022, cuando los relojes deberán atrasarse una hora para regresar al de invierno.

