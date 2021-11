El Día de Acción de Gracias o Thanksgiving es una de las festividades más importantes en Estados Unidos, incluso más que la Navidad, ya que las familias acostumbran reunirse para compartir una cena y convivir.

El Thanksgiving es un día festivo federal oficial desde 1789, tras la proclamación del entonces presidente George Washington, por lo que los trabajadores deben descansar o recibir un salario más alto si deben laborar.

Además de aprovechar el día de asueto para reunirse en familia, los estadounidenses acostumbran acudir o ver en televisión los juegos especiales de la National Football League (NFL) y los desfiles que se organizan en las principales ciudades del país.

Luego de las cancelaciones por la pandemia de Covid-19, este 2021 regresarán los eventos multitudinarios de Acción de Gracias a Estados Unidos.

El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos ha sufrido varios cambios a lo largo de su historia debido a los decretos de diferentes presidentes. George Washington lo estableció el cuarto jueves de noviembre, pero los mandatarios siguientes movieron la celebración.

El presidente Franklin D. Roosevelt fue el último en decretar que el Thanksgiving se celebrara el cuarto jueves de noviembre.

Este 2021, Acción de Gracias caerá el jueves 25 de noviembre y es el penúltimo día feriado del año de acuerdo con el calendario federal. El siguiente es el 24 de diciembre por la víspera de Navidad.

Aunque sólo el 25 de noviembre es considerado de asueto, los estadounidenses acostumbran extender el descanso hasta el fin de semana, ya que el día siguiente al Thanksgiving es el Black Friday, el día con más descuentos en el año.

El Thanksgiving Day actual conmemora la fiesta de la cosecha que compartieron los nativos americanos y los peregrinos en 1621, después de que los ingleses que navegaron en el Mayflower fundaron la colonia Plymouth en Massachusetts.

Aunque ahora se celebra a finales de noviembre, el informe que escribió el testigo Edward Winslow apunta a que el evento se realizó durante tres días entre finales de septiembre y mediados de noviembre.

Published by Alexander Young in 1841, Chronicles of Our Pilgrim Fathers was a narrative history of Plymouth & the New England region covering the first quarter of the 17th century. 1/8 [Ayer 150.5 .M4 Y7 1841] #Thanksgiving #pilgrims #indigenous #native #ushistory #history #myth pic.twitter.com/SaRJuFu5aW

Como parte de la fiesta de la cosecha, peregrinos y nativos compartieron juegos y un gran banquete con pavo, venado, frutas y verduras que habían cultivado los colonos.

En los siguiente años, la celebración de la cosecha se convirtió en una tradición durante el otoño en Nueva Inglaterra, pero el día festivo se popularizó después de 1850, cuando se recuperaron las cartas de Edward Winslow sobre el evento de 1621.

Más de 100 años después, George Washington recuperó la celebración luego de la Independencia de las 13 colonias, para el cuarto jueves de noviembre. Thomas Jefferson luego quiso separar la celebración del gobierno porque en ella se le daba gracias a Dios. Otros presidentes emitieron decretos para mover la festividad hasta de mes, y Abraham Lincoln restableció el Thanksgiving al cuarto jueves de noviembre.

Today is #Thanksgiving! We can be thankful for #AbrahamLincoln, who signed this holiday into national existence by proclamation #OnThisDay in 1863. Celebrated eratically before this, Lincoln cemented the national holiday that we know and love today. pic.twitter.com/KduHlhwvVS