Tramitar tu visa americana de turista (B1/B2) puede llevarte más tiempo del que habías planeado. Las citas para visa de primera vez aún presentan largos retrasos y la renovación es rápida solamente en algunas ciudades.

¿Quieres tramitarla en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey? Los Servicios Oficiales de Información y Citas de Visa de Estados Unidos tienen las fechas aproximadas de citas por primera vez, si inicias el trámite en noviembre de 2023.

¿Cuándo hay citas de visa americana en Ciudad de México?

-Visa americana de turista por primera vez: 21 de enero de 2026.

-Renovación de visa americana sin entrevista: 17 de noviembre de 2023.

Embajada de los EE.UU. en la Ciudad de México

Paseo de la Reforma #305,

Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc,

Distrito Federal, México, C.P. 06500

Como referencia, la Embajada de Estados Unidos se encuentra cerca del Ángel de la Independencia y puedes tomar el metrobús “La Palma” o “El Ángel” en la línea 7 para llegar.

Centro de Atención al Solicitante en Ciudad de México

Centro de Atención a Solicitante

Hamburgo #213, PB Anexo,

Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,

Ciudad de México, México, C.P. 06600

Lunes a Viernes - 7:00 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

¿Cuándo hay citas de visa americana en Monterrey?

-Visa americana de turista por primera vez: 7 de octubre de 2025.

-Renovación de visa americana sin entrevista: 26 de enero de 2024.

Consulado General de los EE.UU. en Monterrey

Prol. Alfonso Reyes #150,

Col. Valle Poniente,

Santa Catarina, Nuevo León, C.P. 66196

CAS Monterrey

Centro de Atención al Solicitante en Monterrey

Hidalgo #400-A Poniente,

Col. Centro,

Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

El Sótano

Lunes a Jueves - 6:30 a.m. a 5:00 p.m., Viernes - 8:00 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

¿Cuándo hay citas de visa americana en Guadalajara?

Visa americana de turista por primera vez: 9 de febrero de 2026.

Renovación de visa americana sin entrevista: 30 de noviembre de 2023.

Consulado General de los EE.UU. en Guadalajara

Progreso # 175,

Col. Americana,

Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100

CAS Guadalajara

Centro de Atención a Solicitante en Guadalajara

Ave. Unión 210, esq. Ave. La Paz,

Col. Obrera Centro,

Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100

Lunes a Viernes - 7:00 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

A los solicitantes se les recomienda llegar con media hora de anticipación a su cita de entrevista. Es muy importante que seas puntual para evitar cualquier contratiempo. Antes de que llegue el día, revisa dónde está ubicado tu consulado y el tiempo en que tardarás en llegar ahí. Conviene saber antes qué transporte tomar.

Quienes se trasladan a otra ciudad para su cita deben ser el doble de precavidos. Grandes ciudades, como CDMX, suelen tener mucho tráfico todo el tiempo. Así que esos factores deben estar contemplados.

La visa de turista permite la entrada a Estados Unidos por un periodo temporal (seis meses, normalmente) y tiene una vigencia de hasta 10 años.

La Embajada señala que los solicitantes deben demostrar que sólo van para realizar viajes cortos y no pretenden quedarse. “Deben demostrar lazos sociales, económicos, y de cualquier tipo en su país de origen para garantizar que el aplicante regrese después de su visita legal y temporal”, apuntan.

Para que se cumpla el punto anterior, será necesario que demuestres que cuentas con los fondos económicos suficientes para ir y regresar de Estados Unidos.

Los oficiales consulares pueden rechazar tu visa si no demuestras los lazos con tu país, mientes en la aplicación o no cuentas con los fondos suficientes para realizar el viaje.