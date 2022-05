¿Cuándo se celebra el Día de las Madres en Estados Unidos? (2022)

Estados Unidos dedica un día especial para celebrar a las madres, pero los festejos son más pequeños que en México.

Para este 2022, se estima que en la Unión Americana se gastarán 3.6 mil millones de dólares en esta celebración.

Cerca del 84 por ciento de los estadounidenses festejarán el Día de las Madres, según una encuesta realizada por la Federación Nacional de Minoristas (NRF), y cada uno gastará en promedio 245 dólares entre regalos y comidas.

El obsequio más común que se dará es la joyería, seguido de las tarjetas de regalo, y algunos también planean desayunos o cenas para celebrar a mamá.

En México los restaurantes se llenan durante el Día de las Madres y las tiendas están listas para vender chocolates, flores, ropa y otros artículos.

En Estados Unidos se festeja a las mamás en mayo, pero a diferencia de los países de Latinoamérica, siempre cae en el segundo domingo del mes.

En este 2022, la celebración se realizará el domingo 8 de mayo.

Sin embargo, este no es un día de asueto oficial autorizado por el Congreso estadounidense, por lo que no es obligatorio que los trabajadores descansen o que se pague más si deben laborar.

Los orígenes de la celebración se remontan a los festivales de la antigua Grecia y Roma en honor a las diosas madres. Luego la retomaron los cristianos en Europa con el Domingo de Madres.

El nacimiento de esta festividad en la Unión Americana se atribuye a Ann Reeves Jarvis y a Julia Ward Howe. Antes de la Guerra Civil, Ann comenzó un club para enseñar a las mujeres a cuidar de sus hijos.

Durante la Guerra Civil, estos grupos se convirtieron en una fuerza unificadora y se organizó un día de la amistad entre las madres de confederados y exsoldados de la Unión. En esta época, Ann perdió a cinco de sus nueve hijos durante la guerra.

Años después, Julia hizo un llamado a la unión de las madres para promover la paz, con la Proclamación del Día de la Madre, de acuerdo con el sitio History.

Anna Jarvis, in tribute to her mother Ann Reeves Jarvis, held a ceremony to honor her mother & all mothers in Grafton WV in 1908; this observance becomes #MothersDay https://t.co/13RRod89Cy #ChronAm pic.twitter.com/vmXlRMtRxs