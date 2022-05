¿Cuándo se festeja el Día del Maestro en Estados Unidos (2022)?

Estados Unidos tiene más de 3.7 millones de maestros en escuelas públicas y privadas para educar a los alumnos de todo el país, así que en esta nación se agradece a los educadores con una semana entera de celebraciones y no sólo con un día.

Durante la Semana de Reconocimiento a los Maestros generalmente se exhorta a los alumnos a realizar acciones con las que compartan su aprecio por los profesores.

Además, pequeños negocios, grandes cadenas de tiendas y restaurantes ofrecen decenas de descuentos, promociones y hasta productos gratis a las personas que demuestren que se dedican a la docencia. Algunos de estos establecimientos son Staples, Office Depot, Dollar General y Applebee’s.

Como parte de las celebraciones, el presidente estadounidense, Joe Biden, también anunció una inversión de 122 mil millones de dólares para escuelas del país. “Estos fondos ayudarán a los distritos escolares a aumentar la compensación para reclutar y retener a los maestros que los estudiantes necesitan”, señala el decreto presidencial.

También se acostumbra que el mandatario en turno reciba a un grupo de educadores en la Casa Blanca para compartir su reconocimiento.

La Semana de Reconocimiento a los Maestros se lleva a cabo en la Unión Americana en la primera semana completa de mayo. Este año, la semana se celebrará del lunes 2 al viernes 6 de mayo.

En específico, el Día Nacional del Maestro en el país se festeja el martes de la primera semana completa de mayo, que en este 2022 cae el 3 de mayo.

Pese a ser una semana de celebración, ninguno de los días de la Semana de Reconocimiento a los Maestros es un día de asueto autorizado por el Congreso estadounidense, así que alumnos y profesores deben de acudir a las escuelas.

Teachers are passionate, innovative, kind, generous, honest, inspirational, creative, effective, fair, and so much more! Take a moment to #ThankATeacher and let them know how much you appreciate them. #TeacherAppreciationWeek pic.twitter.com/VeZkLM0BnU