La Semana Santa es una festividad religiosa por la que se otorgan días de descanso a estudiantes y a algunos trabajadores en México, aunque las vacaciones no duran lo mismo para todos.

Durante la llamada semana mayor se conmemoran acontecimientos como la última cena de Cristo, su crucifixión y su resurrección. En diferentes partes del mundo se realizan representaciones del Viacrucis y en México la más famosa es la de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Mientras algunos siguen las tradiciones católicas, otros aprovechan los días de asueto para vacacionar. Para este 2023, la Secretaría de Turismo federal proyectó que más de 11 millones de mexicanos visitarían los destinos turísticos del país.

¿Por qué cada año cambia la fecha de la Semana Santa?





La Semana Santa cambia cada año porque las fechas se definen de acuerdo con el calendario lunar y siempre cae entre finales de marzo e inicios de abril

Se ajusta la celebración a los ciclos de la luna porque los cristianos antes acudían a los evangelios e indicaban que la muerte de Cristo se produjo el día de la Pascua judía, que se rige con el calendario lunar.

Actualmente la Semana Santa comienza el domingo siguiente a la primera luna llena del equinoccio de primavera. Este domingo conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén.

El martes siguiente se recuerda la traición del apóstol Judas y el jueves se conmemora la última cena de Cristo y el viernes la crucifixión. El Sábado de Gloria es un día de luto y el domingo se conmemora la resurrección, con lo que concluye la Semana Santa.





¿Cuándo finalizan Semana Santa para los trabajadores?





Los días de descanso por Semana Santa para los trabajadores dependen de cada empresa. Algunos empleadores dan como descanso sólo Jueves y Viernes Santo, pero hay otros que realizan sus actividades con normalidad.

Debido a que no son días feriados oficiales marcados en la Ley Federal del Trabajo en México, no es obligatorio que los empleados no trabajen ni se deben dar un pago adicional por sus labores.

¿Cuándo terminan las vacaciones de Semana Santa en el calendario de la SEP?





En el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2022-2023, las vacaciones de Semana Santa comenzaron oficialmente el lunes 3 de abril.

Luego de dos semanas, el último día de asueto es el viernes 14 de abril y los niños deben regresar a clases el lunes 17 de abril.