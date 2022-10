¿Cuándo y cómo se celebra Halloween en Estados Unidos?

La temporada más terrorífica del año está por llegar a Estados Unidos y a otras regiones del mundo con las tradiciones de Halloween.

Una de las actividades más famosas de la época es el "dulce o truco", pero hay más tradiciones de la “Noche de Brujas” que pueden realizar chicos y grandes.

De acuerdo con una encuesta de la Federación Nacional de Minoristas (NRF), el 69 por ciento de los estadounidenses planea celebrar Halloween en este 2022, por lo que se espera una derrama económica de 10.6 mil millones de dólares en el país.

En promedio, se estima que cada estadounidense gastará 100 dólares en la “Noche de Brujas”, entre decoraciones, dulces para repartir, disfraces y organización de fiestas.

Algunas personas también aprovechan esta temporada para ver películas de terror y acudir a “casas embrujadas”.

Foto: EFE

Halloween, también conocido como la “Noche de Brujas”, se celebra el 31 de octubre de cada año, de acuerdo con la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Este año la celebración cae en lunes, así que se espera que la mayoría de las fiestas y eventos de temporada se realicen en el fin de semana entre el 29 y 30 de octubre.

La fiesta originalmente se llama “All Hallows Eve” y se lleva a cabo la noche anterior al Día de Todos los Santos, que ocurre cada 1 de noviembre.

Este terrorífico festejo tiene origen en el festival celta llamado Samhain, que marcaba el fin del verano y el momento en el que los días comenzaban a ser más cortos.

Hace más de 2 mil años, esta cultura creía que en el Samhain se difuminaba la barrera entre el mundo de los muertos y el de los vivos, así que las personas que habían fallecido podían regresar a visitar a sus familias.

Durante el festival, los celtas se reunían para quemar algunos animales y cosechas como ofrenda a sus dioses. Además, se disfrazaban con pieles y cabezas de animales para protegerse de los espíritus, según la Escuela de Cambridge.

