¿Cuándo y cómo se celebrará el Día de San Patricio en EU (2022)?

El Día de San Patricio es una de las festividades más populares en Estados Unidos, pese a que su origen se encuentra en Irlanda. Cada año a mediados de marzo, miles de ciudadanos acuden a los desfiles y celebran con cerveza.

En el St. Patrick's Day se conmemora la muerte del santo patrón de Irlanda y los eventos más importantes en la Unión Americana se llevan a cabo en Nueva York, Chicago, Boston y en Savannah, Georgia.

El color asociado a la festividad es el verde. Las calles se llenan de decoraciones del color de los tréboles y algunas personas se disfrazan como duendes con ollas negras y adornos verdes. El color original del santo era el azul, pero el verde se popularizó en el siglo XVIII por el movimiento independentista irlandés.

En la Unión Americana incrementa la venta de cerveza en esta celebración hasta 174 por ciento, de acuerdo con datos de la plataforma Wallet Hub.

Además, se estima que el gasto colectivo asciende a 5.87 mil millones de dólares y cada estadounidense gasta en promedio 42 dólares para celebrar el Día de San Patricio.

On this St. Patrick's Day, be sure to browse photos, sound recordings, sheet music & newspaper stories from our historical collections related to the Irish experience in America: https://t.co/vTTM2z5hWT #IrishAmericanHeritageMonth pic.twitter.com/RvBGvIn7uO

El Día del patrono de Irlanda se conmemora cada 17 de marzo, fecha en que murió San Patricio, cerca del año 492.

La leyenda cuenta que Patricio nació de padres romanos en Escocia o Gales, pero llegó a Irlanda como esclavo cuando tenía tan sólo 17 años. Pronto escapó y luego regresó como sacerdote para introducir el cristianismo en el país aproximadamente en el año 432.

A este personaje se le atribuyó la curación de varios enfermos, la resurrección de muertos y la expulsión de las serpientes de Irlanda.

Luego de que se cancelaron las celebraciones los últimos dos años por la pandemia de Covid-19, este 2022 regresarán las festividades el próximo jueves 17 de marzo.

En Irlanda el Saint Patrick’s Day es un día de descanso oficial, pero no es un feriado oficial autorizado por el Congreso de Estados Unidos, así que los ciudadanos deben acudir a escuelas y lugares de trabajo. No obstante, en algunas ciudades se cierran comercios por los desfiles que se realizan.

La primera celebración a San Patricio se llevó a cabo en 1631, con una fiesta organizada por la Iglesia irlandesa. En sus inicios fue una festividad tranquila, pero con el paso de los años se modificó y los cristianos tomaron este día como una pausa de la Cuaresma.

Ya con los desfiles y la comida tradicional, los irlandeses llevaron el Día de San Patricio a Estados Unidos al migrar durante la hambruna de la papa. Los migrantes sufrieron discriminación y prejuicios en el país, pero optaron por mostrar su identidad y nacionalismo, así como por apoyar durante la Guerra Civil.

El primer desfile en tierra estadounidense en honor al santo patrono de Irlanda se realizó en Boston, en 1737.

El desfile de Nueva York se llevó a cabo oficialmente por primera vez en 1766 y se extendió luego de que se construyó la Catedral de San Patricio.

