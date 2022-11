¿Cuándo y cómo se conmemora el Día de los Veteranos en EU (2022)

Estados Unidos dedica un día al año para reconocer el esfuerzo de los integrantes de las Fuerzas Armadas, activos, retirados y también a quienes murieron en batalla, bajo el nombre de el Día de los Veteranos (Veterans Day).

En la Unión Americana hay casi 19 millones de veteranos, lo que representa menos del 10 por ciento de la población de adultos en el país, de acuerdo con datos del gobierno federal. Actualmente, la mayoría de los veteranos que hay en la nación sirvió en la Guerra del Golfo y en la de Vietnam.

No obstante, el porcentaje de población con experiencia militar y personal en servicio activo va a la baja, según Pew Research. Cuando el servicio militar era obligatorio, en 1968, había más de 3.5 millones de personas en servicio, mientras que ahora hay casi 1.4 millones.

También se proyecta que para 2046 sólo se tendrán 12 millones de veteranos, pues ya habrán muerto la mayoría de los militares que sirvieron en Vietnam y guerras anteriores.

Pese a que la población de veteranos disminuye cada año, Estados Unidos reconoce la dedicación de sus Fuerzas Armadas anualmente con el Veterans Day.

Here at the #VeteransDay Parade in NYC where I am signing a package of legislation to protect our veterans.



Our veterans put their lives on the line to defend our nation, and we must support them just as they supported us.



WATCH:https://t.co/WNXEev3Rzn