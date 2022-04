El 2022 está lleno de eventos astronómicos espectaculares, como eclipses solares y lunares, así como una alineación de planetas.

El movimiento de los planetas ya comenzó y no es necesario usar un telescopio para poder apreciarlo, ya que se verá a simple vista, especialmente en sitios alejados de las grandes ciudades, con poca contaminación lumínica.

Los especialistas le llaman conjunción a este fenómeno, que ocurre cuando dos planetas, un planeta y una estrella, o un planeta y la Luna se ven juntos en el cielo. No obstante, es más frecuente una alineación de planetas porque orbitan alrededor del Sol en el mismo plano.





Este evento es poco común. El último que se registró fue en 2020 y se denominó la gran conjunción, ya que Júpiter y Saturno aparecieron en su punto más cercano visible desde la Tierra desde 1226, según la NASA.

Los expertos aclaran que no hay un significado místico o astronómico profundo en las conjunciones, es sólo un espectáculo para disfrutar durante la noche.

