¿Cuándo y desde dónde se verá el eclipse solar parcial de abril?

Abril no sólo trae la luna rosa que se verá este fin de semana, también registrará un eclipse solar parcial en la última semana del mes, aunque no se verá en todo el mundo.

Un eclipse ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la Tierra. Si bloquea toda la luz solar es un eclipse total, pero si únicamente tapa parte de la luz es un eclipse parcial, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Ningún tipo de eclipse solar debe mirarse de forma directa jamás, ya que puede causar un daño a los al existir el riesgo de que una porción del sol no esté cubierta.

En el eclipse de abril, la luna tapará hasta 54 por ciento del sol en su punto máximo.

La mejor forma de ver este fenómeno es con unos lentes especiales con filtros solares diseñados para disfrutar de los eclipses solares. También pueden usarse filtros de soldador colocados en la parte frontal de un telescopio, binoculares o cámara con la que se quiera observar el evento astronómico.

Después del de abril, el próximo eclipse solar ocurrirá el 25 de octubre y también será parcial. La NASA estima que el siguiente eclipse total de sol se registre hasta el 8 de abril de 2024 y será visible en México.

Check out pics of the Partial Solar Eclipse by the @NASA HQ Photo team captured in #DC and #Delaware early this morning! https://t.co/IMgV37DhyJ pic.twitter.com/HW0gFcAu1N