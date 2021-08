¿Cuánto cuesta tramitar la Green Card de EU en 2021?

La Green Card es el documento que permite a los extranjeros vivir y trabajar en Estados Unidos de forma permanente.

Hay varias formas de obtener la residencia permanente, ya sea por patrocinio de un familiar o de un empleador en la Unión Americana, así como por obtener el estatus de refugiado o asilado o ser víctima de trata de personas.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), este documento se puede obtener mientras la persona se encuentra dentro o fuera del país, a través de una de las representaciones consulares.

Además, tener la Green Card es el primer paso para solicitar la ciudadanía estadounidense, aunque se deben cumplir algunos requisitos adicionales.

Este documento también sirve para reingresar a Estados Unidos después de haber viajado al extranjero, pero el periodo de estancia fuera del país debe ser menor a los 12 meses.

El trámite para obtener la tarjeta de residente permanente implica pagar varias solicitudes y tarifas al gobierno estadounidense. Todos los pagos se pueden realizar a través de internet.

Filing your #immigration form online gives you a secure and easy way to pay your application fees. You can trust our system's security features. For a list of forms available for online filing, visit: https://t.co/4xdQNaa8AE #USCISOnlineTools #SaferInternetDay #SID2021

Tarifa del Formulario I-485: mil 140 dólares. Los menores de 14 años que presenten su solicitud con al menos uno de sus padres deberán pagar sólo 750 dólares.

Tarifa de Inmigrante: 220 dólares.

En caso de obtener la Green Card con el ajuste de estatus, es necesario pagar únicamente mil 140 dólares para obtener el Formulario I-485 en lugar de la tarifa de inmigrante.

Tampoco deben pagar la tarifa de inmigrante los niños que ingresan bajo programas de adopción de huérfanos, los inmigrantes especiales afganos e iraquíes, los residentes permanentes legales y quienes tienen la visa K.

También se debe pagar alguna de estas tarifas de acuerdo al tipo de solicitud que se presente para la Green Card:

Formulario I-140 (Green Card por empleo): 700 dólares.

Formulario I-130 (Green Card por parentesco): 535 dólares.

- Si realizaste el pago antes de entrar a Estados Unidos con visa de inmigrante: 90 días a partir de la fecha de ingreso.

- Si pagaste la tarifa después de entrar al país con visa de inmigrante: 90 días a partir de la fecha de pago.

La Green Card tiene una vigencia de 10 años y después de este tiempo se debe de renovar. En caso de cambiar de nombre por matrimonio o divorcio, daño en la tarjeta o al tener una edición anterior también se debe renovar.

Para la renovación se debe presentar el Formulario I-90 y pagar una tarifa de 455 dólares, pero también se podrían requerir 85 dólares adicionales por la toma de datos biométricos.

Are you a current #GreenCard holder? Have you checked the expiration date? If your green card is set to expire in the next six months, you may be able to renew it using Form I-90 online.

Get started here https://t.co/EIzN5p0Vcf pic.twitter.com/qqDvtZEyyz