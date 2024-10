¿Vas a tramitar tu visa americana? El costo por la solicitud es del equivalente a $185 dólares y es muy importante que agendes tu cita tras pagar en el banco para que tu pago no pierda validez.

El Servicio Oficial de Citas de Estados Unidos dice que los pagos tienen validez de un año. Esto quiere decir que, a partir de que pagas, tienes hasta un año para agendar tus citas en el sistema https://ais.usvisa-info.com/ .

La validez del pago se refiere a haber agendado tus citas. No importa si tu entrevista de visa es en dos años o más.

“Tenga en cuenta que no es necesario que la entrevista se realice dentro de los 365 días, pero se debe programar una cita para la entrevista en el sistema, incluso si está programada meses después en el futuro”, aclaran.

Si no agendas tu cita en el plazo de un año, se perderá tu dinero y deberás volver a pagar la tarifa si quieres tramitar la visa.

“Las tarifas de solicitud de visa son válidas durante 365 días a partir de la fecha de compra. Después de los 365 días, si el solicitante no ha programado su cita para la entrevista o no ha presentado su solicitud para solicitar una visa de no inmigrante para EE. UU. (incluidas las visas de prometida K), la tarifa se vencerá y el solicitante perderá el derecho a usar la tarifa para una solicitud de visa”, añaden.

Cómo pagar la solicitud de visa de turista para Estados Unidos

Si deseas pagar la solicitud de visa de turista, debes saber que el pago del equivalente a los $185 dólares se realiza únicamente en efectivo en los bancos Scotiabank o Citibanamex. No hay transferencias ni pagos con tarjeta. Si la tramitas en México, debes acudir a una sucursal bancaria. Sigue estos pasos:

Crea tu cuenta en este enlace e ingresa la información requerida. Continúa siguiendo las indicaciones hasta llegar a la sección de “Pago”.

Selecciona la opción de “Pago en efectivo”.

Descarga e imprime la hoja para el “Pago en Efectivo”.

Lleva esta hoja a una sucursal de Scotiabank o Citibanamex. La hoja incluye el monto a pagar (equivalente a $185 dólares, convertidos a pesos mexicanos), una referencia numérica, el número de convenio con los bancos y la fecha límite de pago.

En la sucursal, dirígete a una de las ventanillas y entrega el dinero junto con la hoja al cajero. Indica que estás pagando una solicitud de visa de Estados Unidos.

Guarda el recibo que te entreguen, ya que servirá como confirmación de tu pago.

Espera a recibir un correo de la cuenta donotreply@usvisa-info.com cuando tu pago sea aprobado por el sistema de visas. Esto puede tardar hasta dos días hábiles.

Este pago no garantiza que un oficial consular otorgue la visa americana. La decisión dependerá del historial y la información proporcionada por el solicitante, así como de la evaluación de las autoridades.