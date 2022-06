De tener problemas con el inglés a viajar al espacio, la historia de Katya Echazarreta

Cuando Katya Echazarreta se mudó de México a Estados Unidos tuvo que lidiar con problemas con el idioma inglés, pero pronto logró aprender a la perfección y este fin de semana se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio.

La joven de 26 años nació en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, cuando tenía siete años tuvo que mudarse a Estados Unidos, luego de que su papá consiguió una visa de trabajo.

“Recuerdo que se burlaban de mí por mi acento, pero yo quería seguir adelante”, contó en su blog personal.

Aunque en un inicio le costó trabajo, al final logró hablar inglés con fluidez en tan sólo dos años, a la par de que crecía su fascinación por el espacio y la astronomía.

Echazarreta estudió ingeniería eléctrica en el San Diego City Community College y luego se transfirió a la Universidad de California en Los Ángeles.

En esta institución también enfrentó desafíos, pues no estaba acostumbrada a un plan de estudios acelerado y un sistema trimestral. Luego de superar esos retos, Katya Echazarreta participó en un proyecto de investigación sobre robótica.

This is the face of a woman who kept a promise she made at 7 years old.



Esta es una mujer que cumplió una promesa que hizo a los 7 años. pic.twitter.com/J3H488QrLF