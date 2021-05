Día de los Caídos 2021. ¿Qué es, cuándo y por qué se conmemora?

Estados Unidos tiene un día para conmemorar a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que murieron en servicio al intentar defender a su país, llamado Memorial Day o Día de los Caídos.

Por tradición, se acostumbra visitar las tumbas de los combatientes en toda la Unión Americana y los monumentos de los militares destacados para colocar la bandera estadounidense en cada una de ellas.

En este día, todas las banderas del país se deben izar a media asta, desde al amanecer hasta el mediodía, en señal de luto. Después se debe elevar hasta la cima, en honor a los combatientes caídos, según indica el Departamento de Asuntos de Veteranos.

Esta conmemoración en ocasiones se puede confundir con el Día de los Veteranos, ya que en ambos se reconoce la labor de los militares. En el Memorial Day se honra a quienes fallecieron mientras en el de los veteranos reconoce a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes viven y quienes ya murieron.

También en el Día de los Veteranos se acostumbra visitar las tumbas de los militares, pero también es la oportunidad de reconocer a amigos y familiares que sirven al país con las Fuerzas Armadas. Otra forma de conmemorar este día es acudiendo como voluntario a instalaciones para veteranos o colocando la bandera de Estados Unidos afuera de las casas.

Happy Memorial Day. Today and always, we honor and remember those who gave their lives to protect our freedoms. We are forever grateful. pic.twitter.com/DSooDXbBLU