La flor de cempasúchil, además de ser conocida por su atractivo visual con colores llamativos como el naranja o el morado, es uno de los elementos más emblemáticos de las ofrendas de Día de Muertos que se colocan en México para esperar la llegada de los fieles difuntos.

Sin embargo, el presunto origen chino de las flores tradicionales mexicanas causó preocupación entre los usuarios, debido a que buscan componentes que apoyen al comercio local durante las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, pero, ¿cuáles son las diferencias?¿Es real que existe cempasúchil chino?

¿Cuál es la diferencia entre la flor de cempasúchil mexicana y china?

En redes sociales se viralizaron diversos videos de productores y productoras de cempasúchil en México, que aseguraron que la comercialización de la especie china de la flor de “la vida y la muerte” afecta su economía y vulnera el trabajo de las personas locales durante la temporada de Día de Muertos.

“El cempasúchil chino le está quitando el trabajo a los campesinos oaxaqueños, esto nos afecta porque es una competencia injusta”, aseguraron.

Según indicaron los campesinos oaxaqueños, se puede reconocer a la especie mexicana sobre la llamada “flor china” por los siguientes elementos: se vende en ramo y no en maceta, su tallo es más largo, cuentan con diferentes formas, no son uniformes y desprenden un aroma intenso.

¿En realidad existe la flor de cempasúchil china?

El cempasúchil es una flor originaria de México que significa “veinte flores” o “varias flores”, proveniente del nombre en náhuatl “Cempohualxochitl” y según el Gobierno de México, existen 35 especies en el territorio y 58 en el continente americano.

Tras la viralización del ejemplar “chino”, diversas personas redujeron el consumo de la especie para conseguir plantas locales, sin embargo, de acuerdo con el productor de cempasúchil, Orlando Telésforo, se trata de una semilla híbrida extranjera, pero sembrada en territorio mexicano.

“La semilla no se hace aquí, viene de Holanda, pero no de China. Le llamaban cempasúchil chino porque decían que era una imitación de la flor, que estaba modificada genéticamente, pero no, la verdad es que sí lleva un proceso la planta para que salga chaparrita, pero no es que sea transgénica. Aquí nosotros la sembramos, la regamos y la cuidamos para ustedes”, explicó para El Universal.

Además, el medio de comunicación señaló que la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) realizó un análisis de ADN de las flores de cempasúchil, el cual incluyó la elaboración de pruebas PCR para verificar que los ejemplares no sean transgénicos. La prueba concluyó que se trata de flores híbridas que buscan mejorar dos especies nativas.

“Otro rumor era que traían la planta de China acá, ya así de esta manera, pero eso es imposible porque el trayecto es muy largo y la planta se puede perder, entonces lo que sí importan es la semilla híbrida que siembran aquí los productores”, informó Clara Soto Cortés, bióloga encargada de la investigación.

Los pétalos de flor de cempasúchil se usan para preparar guisados con pollo o quesadillas, helados, pan de muerto, tamales, infusiones, tés, curado de pulque, entre otros.



¿Sabías que esta flor también se come? pic.twitter.com/REXFE3OUT0 — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) October 29, 2024

Crean proyecto para proteger el cempasúchil nativo

Con el objetivo de eliminar la dependencia a la importación de semillas, garantizar que la flor de cempasúchil es de origen mexicano y proteger las semillas nativas, la Corenadr creó el 'Proyecto Estratégico para la Conservación del Cempaxúchitl' en colaboración con floricultores locales de Xochimilco.

La investigación también busca que se mitigue la importación de semillas híbridas y para ello, el biólogo y vocero del proyecto, Luis Páez, señaló la importancia de que los productores locales conozcan las características de las flores para que creen sus propios híbridos en México, que cumplan con las características buscadas y que satisfagan las necesidades del mercado.

“Es muy importante conocer las morfologías y tipos de flor para que los productores puedan generar sus propios híbridos que respondan a las necesidades de los distintos mercados. En el caso de la producción ornamental, el objetivo es generar flores más frondosas, coloridas y bellas para el uso ceremonial y tradicional del Día de Muertos”, comentó.

Forma parte de nuestro canal en WhatsApp . ¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.