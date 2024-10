El Día de Muertos es una celebración llena de simbolismo y tradición en México, donde se honra a los seres queridos que han fallecido. El 31 de octubre, en particular, es una fecha especial dedicada a los bebés no nacidos y no bautizados antes de morir, conocidos como “angelitos”.

En esta noche, se cree que las almas de estos pequeños regresan al mundo de los vivos para ser recordadas y recibir ofrendas. Este día es un recordatorio conmovedor de la importancia de todos los seres, sin importar cuán breve haya sido su paso.

A los niños fallecidos que fueron bautizados se les espera el 1° de noviembre, durante el Día de Todos los Santos. Sin embargo, algunas familias prefieren ponerles la ofrenda desde el 31 de octubre.

Según la página del gobierno de México, las ofrendas con veladoras, comida y adornos están listas desde el 28 de octubre para aquellos que fallecieron de manera trágica, por violencia o accidentes.

El 31 de octubre está dedicado a los niños que murieron sin haber sido bautizados (limbitos) y a los más pequeños. El 1° de noviembre, Día de Todos los Santos, se celebra a todos aquellos que llevaron una vida ejemplar, incluyendo a los niños.

¿Qué lleva la ofrenda para bebés no nacidos y niños?

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) indica que en la mayoría de los hogares campesinos y urbanos, se colocan alimentos sin picante, dulce de calabaza, frutas, agua, caramelos, leche y sal.

Además, se ponen velas y flores blancas, como la nube, junto con figuras de angelitos en la mesa. También es común ver canastas con flores y sus zapatitos.

En otros lugares, los altares se decoran con juguetitos de barro pintados con colores alegres, para que las ánimas de los niños difuntos puedan jugar como lo hacían en vida. Todos los altares incluyen panes en miniatura, ya que se sabe que a los niños les gustan mucho, al igual que las tortillas, la fruta y el dulce de calabaza.

Cuando se honra a los niños, se deben evitar elementos de las ofrendas de adultos, como el alcohol y las salsas. Además, es común hacer altares más pequeños.

Calendario de Día de Muertos: Fechas en que llegan los fieles difuntos

27 de octubre: Se recibe a las mascotas.

28 de octubre: Este día se dedica a las personas que fallecieron de manera trágica o violenta.

29 de octubre: Se conmemora a los ahogados y a aquellos que murieron en accidentes.

30 de octubre: Se honra a las almas solitarias, aquellas que no tienen familiares que las recuerden.

31 de octubre: Es el día para los niños que murieron sin ser bautizados, conocidos como los “limbos”.

1 de noviembre: Día de Todos los Santos, dedicado a los niños y bebés, también conocido como el Día de los Angelitos.

2 de noviembre: Día de los Fieles Difuntos, cuando se recuerda a los adultos. Es el día principal de la celebración, donde las familias visitan los cementerios y preparan altares en honor a sus seres queridos.