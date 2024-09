Estados Unidos tiene una gran variedad de símbolos que reflejan su patriotismo y son parte de su historia: desde el águila calva, hasta la Campana de la Libertad, la bandera con las 52 estrellas y el popular personaje del Tío Sam.

Este personaje enteramente patriótico pronto celebrará su día nacional; aquí te decimos por qué es famoso, qué impacto tiene en la política e historia estadounidense y por qué se celebra a nivel nacional.

Historia detrás del origen del Tío Sam

El personaje está inspirado en un hombre de la vida real que hizo actos de caridad y “el bien para Estados Unidos”; el retrato como tal refleja el nacionalismo estadounidense en la actualidad. Aquí te contamos su historia.

El retrato del Tío Sam o Uncle Sam fue creado por James Montgomery Flagg el 6 de julio de 1916 para el número de Leslie’s Weekly, señala el sitio web de la Librería del Congreso del país, pero la fama se la dio Thomas Nast y los dibujantes de Punck Magazine que le agregaron rasgos de Abraham Lincoln, presidente del país en 1861.

Poco después de salir a la luz, el retrato se utilizó para alentar a los estadounidenses a enlistarse en el ejército y apoyar a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, que estaba en curso cuando el afiche fue lanzado. "I Want You For US Army" o "Te quiero en la Armada de Estados Unidos" anunciaba el retrato modificado.

¿Quién fue el Tío Sam en la vida real?

Según la historia, el personaje del Tío Sam está basado en Samuel Wilson, un empresario de la vida real que vivió en Troy, Nueva York, durante la Guerra de 1812; durante la disputa bélica envió a los soldados carne envasada en barriles con las iniciales 'US' relacionadas a United States.

Gracias a su buena obra de enviar comida, los soldados pronto lo apodaron Uncle Sam; su sobrenombre y las iniciales de United States son las mismas, por lo que la relación de Sam con el patriotismo estadounidense es más evidente.

Antes de su exponencial fama, el benevolente Samuel Wilson fue retardado por primera vez en 1852, cuando The New York Lantern publicó una caricatura titulada “Both Sides of the Story”, criticando las políticas de envío de comida a soldados estadounidenses que luchaban por su país.

¿Qué significa el Tío Sam o Uncle Sam en Estados Unidos?

Uncle Sam, catalogado como "la personificación nacional del gobierno", está diseñado como el típico estereotipo estadounidense: como un hombre alto, blanco, de cabello y barba blanca, con mirada seria que apunta con el dedo contundente hacia enfrente.

La vestimenta del Tío Sam hace referencia a los colores de la bandera: un sombrero de copa alta blanco con estrellas blancas; saco azul, corbata roja, pantalones rayados y camisa blanca.

El Congreso lo conceptualiza como “el orgullo, fortaleza y libertad del pueblo estadounidense”.

Día del Tío Sam. ¿Cuándo es y por qué se celebra?

El Tío Sam fue adoptado como un símbolo nacional de Estados Unidos no oficial hasta 1950.

Fue hasta el 15 de septiembre de 1961 que el Congreso de Estados Unidos proclamó una resolución oficial que establecía al Tío Sam como el progenitor del símbolo nacional del país.

Desde 1989 se le asignó su propio día nacional tomando como referencia el 13 de septiembre, que marca el cumpleaños del original Samuel Wilson.

En la actualidad, la imagen del Tío Sam es parte de los festejos del Día de la Independencia el 4 de julio.