Día del Trabajo 2022: Historia y cómo se conmemora en Estados Unidos

El Día del Trabajo es un importante feriado en Estados Unidos, pero se conmemora en una fecha diferente a otros países como México, España o Argentina.

Este día feriado conmemora los logros sociales y económicos que han conseguido los trabajadores en la Unión Americana, especialmente luego de los movimientos de finales del siglo XIX, que consiguieron mejorar las condiciones de los empleados.

Estas luchas sociales abrieron la puerta para que en las fábricas se dejara de permitir como fuerza laboral a niños menores de nueve años y que la jornada laboral se redujera a ocho horas diarias.

Antes se permitía que niños de cinco años trabajaran en fábricas, molinos y hasta minas, por menos salario de lo que recibían los adultos. Además, las jornadas laborales superaban las 12 horas, los siete días de la semana.

El gobierno calcula que en Estados Unidos la fuerza laboral es mayor a las 163.5 millones de personas. Además, el salario promedio de la población es de 34.6 dólares por hora, en empleos privados no relacionados con el campo.

El Día del Trabajo en Estados Unidos se conmemora el primer lunes de septiembre, lo que este 2022 ocurrirá el 5 de septiembre.

El Labor Day es un día feriado aprobado por el Congreso estadounidense, así que los trabajadores no deben de laborar y en caso de hacerlo deben de recibir un pago adicional.

El Día del Trabajo en México se conmemora cada 1 de mayo. Al estar incluido en la Ley Federal del Trabajo es obligatorio que los ciudadanos descansen. No obstante, quienes deben trabajar tienen derecho a recibir el doble de su salario.

Happy Labor Day! Labor Day is a federal holiday in the United States celebrated on the first Monday in September to honor and recognize the American labor movement and the works and contributions of laborers to the development and achievements of the United States. pic.twitter.com/VWYA9dI4yG

El primer Labor Day en 1882, luego de que el líder sindical Peter J. McGuire propuso un día para honrar a los trabajadores estadounidenses. El también carpintero presentó la iniciativa y el Sindicato Central de Trabajadores de Nueva York aprobó realizarlo el 5 de septiembre de ese año.

La elección de la fecha surgió al intentar encontrar un punto medio entre las vacaciones del Día de la Independencia y de Acción de Gracias, de acuerdo con el Departamento del Trabajo.

Sin embargo, también se cuenta que el maquinista Matthew Maguire fue quien impulsó la festividad cuando era secretario del Sindicato Central de Trabajadores de la Gran Manzana.

Aquel 5 de septiembre, casi 10 mil trabajadores participaron en el desfile del Labor Day, en el que marcharon desde el Ayuntamiento hasta Union Square. Después organizaron un picnic, disfrutaron de conciertos y los líderes emitieron discursos.

On this day in 1882, the very first #LaborDay parade was held in New York City. 10,000 workers took unpaid time off to march from City Hall to Union Square in a day featuring a picnic, concert and speeches. Signs which read “Less Work and More Pay,” were greeted with cheers. pic.twitter.com/uBoBtsXQJI