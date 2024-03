El Día Internacional de la Mujer, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1975, busca conmemorar cada 8 de marzo la lucha sistemática de miles de mujeres a nivel mundial.

Durante sus inicios en el siglo XX, las mujeres exigían el derecho al voto, mejores condiciones laborales e igualdad de oportunidades, sin embargo, en la actualidad entre las consignas de cada año se suma la exigencia de una vida libre de violencia de género. Te presentamos 30 frases de mujeres poderosas.

¿Cuál es el origen del Día Internacional de la Mujer?

Aunque existen diferentes versiones sobre el origen del Día Internacional de la Mujer, la versión más aceptada indica que comenzó el 8 de marzo de 1908 en Nueva York, Estados Unidos, cuando las trabajadoras de la fábrica Cotton Textil Factory realizaron una huelga en pro de sus derechos laborales.

Durante la huelga se suscitó un incendio que terminó con la vida de 140 trabajadoras que no pudieron escapar de las llamas.

Día de la mujer 2024: 30 frases para conmemorar la lucha de las mujeres este 8 de marzo de 2024. Foto: Mani Acevedo/Canva

Frases para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

1. Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia - Simone de Beauvoir, filósofa.

2. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente - Virginia Woolf, escritora.

3. El acto más valiente es pensar por uno mismo. En voz alta - Coco Chanel, diseñadora.

4. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres; sino sobre ellas mismas - Mary Shelley, escritora.

5. Las niñas nunca deberían tener miedo de ser inteligentes - Emma Watson, actriz y activista.

6. No me inspiro en libros ni en cuadros. La obtengo de las mujeres que conozco - Carolina Herrera, empresaria y diseñadora de modas.

7. He aprendido que nunca se es demasiado pequeño para marcar la diferencia - Greta Thunberg, activista.

8. Las mujeres de hoy son los pensamientos de sus madres y abuelas, encarnados y cobrados vida. Son activos, capaces, decididos y destinados a ganar. Tienen mil generaciones atrás... Millones de mujeres muertas y desaparecidas hablan a través de nosotras hoy - Matilda Joslyn Gage, escritora y activista.

9. Después de todos esos años como mujer escuchando 'no lo suficientemente delgada, no lo suficientemente bonita, no lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente delgada, no lo suficiente', casi de la noche a la mañana me desperté una mañana y pensé: 'Soy suficiente - Anna Quindlen, periodista.

10. La vida es dura, cariño, pero tú también lo eres - Stephanie Bennett, poeta.

11. El éxito de toda mujer debe ser una inspiración para otra. Somos más fuertes cuando nos animamos unas a otras - Serena Williams, campeona de tenis.

12. Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con un libro en la mano - Malala Yousafzai, activista.

13. Hagan lo que hagan las mujeres, deben hacerlo el doble de bien que los hombres para ser consideradas la mitad de buenas. Por suerte, no es tan difícil- Charlotte Whitton, alcaldesa.

14. Creo que es vital darse cuenta de que no estás sola, que estás junto a millones de tus hermanas en todo el mundo - Malala Yousafzai, activista.

15. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte "¡nos queremos vivas! - Vivir Quintana, cantante.

16. No hay límite para lo que nosotras, como mujeres, podemos lograr" - Michelle Obama, abogada, escritora y ex primera dama de los Estados Unidos.

17. A medida que las mujeres alcancen el poder, las barreras caerán. A medida que la sociedad vea lo que las mujeres pueden hacer, a medida que las mujeres vean lo que pueden hacer, habrá más mujeres haciendo cosas y todos estaremos mejor por ello - Ruth Bader Ginsburg, abogada.

18. Las mujeres son las verdaderas arquitectas de la sociedad - Harriet Beecher Stowe, escritora.

19. Nunca me ha interesado ser invisible y borrada - Laverne Cox, actriz.

20. No pienses en hacer que las mujeres se adapten al mundo; piensa en hacer que el mundo se adapte a las mujeres - Gloria Steinem, periodista.

21. Hay algo tan especial en una mujer que domina en un mundo de hombres. Se necesita cierta gracia, fuerza, inteligencia, valentía y el valor de nunca aceptar un no por respuesta - Rihanna, artista.

22. Digo si soy hermosa. Digo si soy fuerte. Tú no determinarás mi historia, yo lo haré - Amy Schumer, comediante.

24. Creo que a veces las mujeres tienen miedo de sentirse poderosas, fuertes y valientes. No hay nada malo en tener miedo. No es la ausencia de miedo, sino superarlo y, a veces, simplemente hay que salir adelante y tener fe - Emma Watson, actriz y activista.

25. Mujeres con buen comportamiento rara vez hacen historia- Eleanor Roosevelt, ex primera dama de Estados Unidos.

27. Nadie es más arrogante, violento, agresivo y desdeñoso contra las mujeres, que un hombre inseguro de su propia virilidad- Simone de Beauvoir, filósofa.

28. Tu cuerpo y la forma en que lo compartes con el mundo debe ser una elección propia- Lena Dunham, actriz.

29. Mi silencio no me protegió. Tu silencio no te protegerá- Audre Lorde, escritora.

30. Las mujeres tienen mente y alma, además de corazones justos. Y tienen ambición y talento, además de belleza. Estoy harta de que la gente diga que el amor es lo único para lo que una mujer es adecuada - Saoirse Ronan en 'Mujercitas'.