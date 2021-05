Los ciudadanos estadounidenses pueden patrocinar a un familiar para que solicite la Green Card, o residencia permanente, en el país, pero deben tener un ingreso mínimo que garantice que el migrante no requerirá de apoyos del gobierno.

Los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) especifican que la responsabilidad del patrocinador generalmente dura hasta que el migrante se convierta en ciudadano estadounidense o que se le acrediten 40 trimestres de trabajo.

Los ciudadanos estadounidenses aceptan la responsabilidad de apoyar económicamente a la persona que decidieron patrocinar y este compromiso termina únicamente si una de las dos personas fallece, cuando el beneficiario se convierte en ciudadano o sale de Estados Unidos.

En caso de que una persona reciba beneficios del gobierno, el patrocinador debe reembolsar el costo del apoyo proporcionado o podría ser demandada ante una corte.

Los patrocinadores pueden cargar con todo el apoyo para sus familiares o compartir la responsabilidad con otro ciudadano .

Para poder comenzar el trámite es necesario presentar el Formulario I-862 o declaración jurada de apoyo bajo la Sección 213A con el que una persona se compromete a apoyar a un migrante.

Signing a Form I-864 Affidavit of Support makes you financially responsible for the person you sponsor for up to 10 years. Please read for more information: https://t.co/galyyia4wQ