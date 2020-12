El nuevo (más largo y difícil) examen de ciudadanía de Estados Unidos

El 1 de diciembre de 2020, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzaron a administrar un nuevo examen de naturalización a los solicitantes de la ciudadanía estadounidense.

La nueva prueba consiste en responder 20 preguntas sobre civismo e historia del país. Un oficial consular las plantea al azar al solicitante, basándose en una guía de 128 posibles cuestionamientos. El solicitante debe responder correctamente al menos 12 de esas preguntas para aprobar.

El examen anterior era más corto. El aspirante a ciudadano estadounidense debía responder 10 preguntas y tener correctas al menos 6 para obtener la naturalización. Además, las preguntas se extraían de un grupo de 100, no de 128 como ahora es.

#ICYMI: All applicants who apply for naturalization will now take our revised naturalization test. More info below. https://t.co/rInsoohGKt