El gobierno de Canadá cuenta con un programa para patrocinar el ingreso de padres o abuelos y facilitar su proceso para vivir en el país.

Las personas que quieran participar en el programa deben comprometerse a patrocinar económicamente a los familiares extranjeros que llevarán con apoyo financiero durante 20 años y con el reembolso de cualquier asistencia social brindada por el gobierno.

Además, el patrocinador debe comprometerse a atender las necesidades y mantenerse a sí mismo y a los integrantes de su familia.

Para participar en el programa de patrocinio de padres y abuelos se debe pagar una tarifa de mil 50 dólares canadienses (16,760 MXN) y el tiempo de procesamiento es de 20 a 24 meses.

Las personas que quieran llevar a sus familiares a vivir a Canadá tienen hasta el próximo 3 de noviembre para enviar su solicitud. El formulario se puede llenar en línea en el sitio www.canada.ca.

En caso de que no se admita el ingreso al programa, el gobierno ofrece la oportunidad de solicitar la visa súper, que permite a padres y abuelos permanecer hasta dos años en cada ingreso y extender la estadía por un año.

La Oficina de Inmigración y Ciudadanía selecciona de manera aleatoria hasta a 10 mil patrocinadores potenciales para que sus familiares puedan obtener la visa de residente permanente y viajar a Canadá.

