El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que pondrán a disposición 64,716 visas H-2B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas para el año fiscal 2024, además de las 66,000 visas que son exigidas por el Congreso.

“Estas visas H-2B adicionales representan la cantidad máxima permitida según la Resolución Continua del Año Fiscal 2024 de septiembre de 2023”, explicaron en un comunicado.

¿Qué son las visas H-2B y en qué se puede trabajar con ellas?

El programa de visas H-2B permite que las empresas de Estados Unidos contraten temporalmente a trabajadores extranjeros para que trabajen en industrias como hotelería y turismo, paisajismo, procesamiento de mariscos, entre otras.

Algunas de estas industrias sufren la falta de trabajadores por lo que los extranjeros satisfacen su demanda de mano de obra. La Administración Biden-Harris, informó que aumenta las visas de trabajo para ampliar las vías legales como alternativa a la migración irregular.

Estados Unidos implementa medidas contra la explotación

El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional aseguran que han buscado protecciones para que los trabajadores contratados no sean explotados.

“El Departamento de Seguridad Nacional está comprometido a mantener un fuerte crecimiento económico y satisfacer la demanda laboral en Estados Unidos, mientras fortalece la protección de los trabajadores estadounidenses y extranjeros”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas.

¿Quiénes podrán solicitar una de estas visas H-2B?

De las 64,716 visas adicionales, 20,000 visas a trabajadores de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

Las 44,716 visas suplementarias que restan estarán disponibles para los trabajadores que retornan y que recibieron una visa H-2B, o de otra manera se les otorgó el estatus H-2B, durante uno de los últimos tres años fiscales.

"La regulación asignará estas visas suplementarias para los trabajadores que retornan entre la primera mitad y la segunda mitad del año fiscal para tomar en cuenta la necesitad de trabajadores de temporada y otros trabajadores temporales adicionales en el transcurso del año, con una parte de la asignación de la segunda mitad reservada para cumplir con la demanda de trabajadores durante la temporada alta de verano", añaden.

Cuidado con las estafas en visas H-2B

No todas las empresas pueden contratar trabajadores extranjeros con visas H-2B. Antes, los empleadores deben tomar una serie de pasos para estudiar el mercado laboral de Estados Unidos. También deben obtener una certificación del Departamento del Trabajo que certifica que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, cualificados y disponibles para realizar el trabajo temporal para el que buscan un posible trabajador extranjero y que la contratación de trabajadores H-2B no afectará negativamente los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses con empleos similares.

¿Quiénes son elegibles para una visa H-2B?

No todos son elegibles para obtener la visa de trabajo H-2B por primera vez. El solicitante debe provenir de uno de los siguientes países:

Andorra, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bolivia, Bélgica, Brasil, Brunéi, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Granada, Guatemala, Honduras, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kiribati, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malta, México, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Nauru, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, Sudáfrica, Corea del Sur, España, San Vicente y las Granadinas, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Timor Oriental, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Reino Unido, Uruguay, Vanuatu.

¿Cómo tramitar la visa H-2B para trabajar en Estados Unidos?

El periodo de estadía máximo en Estados Unidos con la visa H-2B es de 3 años. Estos son los pasos a seguir para obtenerla:

El empleador presenta una Solicitud de Certificación de Trabajo Temporal ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Una vez recibida la certificación, se presenta el Formulario I-129 ante USCIS. Si se aprueba, los trabajadores presentan una petición de visa H2-B ante el consulado de Estados Unidos en México. Se llena el formato de solicitud de visa DS-160 y se paga la cuota. “Su agente puede ayudarle a completar el formulario, pero en última instancia es responsabilidad del solicitante asegurarse de que toda la información contenida en la solicitud esté completa y sea correcta”, señala la Embajada de Estados Unidos en México. El pago no es reembolsable, aún cuando no se otorgue la visa de trabajo. El solicitante debe contar con un pasaporte válido y vigente, un número de petición válido y el comprobante de pago. Es necesario presentarse en el Centro de Atención al Solicitante para dar datos biométricos (huellas, fotografía). Se pasa por una entrevista con un oficial consular, quien aprueba o niega la visa.

Las solicitudes pueden ser rechazadas si la empresa no justifica adecuadamente la necesidad de trabajadores extranjeros. Es requisito demostrar que no hay “suficientes estadounidenses capaces, cualificados o disponibles para el trabajo”.

Toma muchas precauciones durante tu proceso y siempre verifica que la empresa tenga los certificados del Departamento de Trabajo. No deben exigir dinero para darte la visa.