Los choferes de camiones tienen una gran oportunidad para trabajar en Estados Unidos, pues el paìs experimenta actualmente una crisis por la falta de conductores, pero para laborar legalmente necesitas una visa americana especial.

La American Trucking Association estima que Estados Unidos no tendrá la capacidad para proporcionar a todos los conductores de camiones que requerirá durante la siguiente década.

Además, las empresas están incrementando los salarios para los choferes, con el objetivo de atraer a más trabajadores calificados.

Una de las ventajas de esta ocupación es que los conductores no necesitan estudios universitarios para ser contratados.

Los extranjeros que quieran ingresar a la fuerza laboral de los choferes de camiones en Estados Unidos deberán de contar con la visa adecuada para que puedan permanecer en el país de forma legal.

.@DHSgov anunció recientemente una regla final temporal que hizo disponibles 35,000 visas H-2B adicionales. Hoy anunciamos que hemos recibido suficientes peticiones para alcanzar las 23,500 visas adicionales solo para trabajadores que retornan. https://t.co/1L5fcKY8c0 — USCIS Español (@USCIS_es) May 31, 2022





¿Qué visa americana se necesita para trabajar como chofer de camiones?

Los conductores de camiones que no sean estadounidenses deben sacar la visa H-2B para trabajadores temporales no agrícolas. “El programa permite a los empleadores contratar temporalmente a no inmigrantes para realizar trabajos o servicios no agrícolas en los Estados Unidos”, precisa el Departamento de Trabajo federal.

Para ser contratado con este tipo de visa es necesario que la empresa demuestre que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capacitados y dispuestos para la vacante.

Además, el empleo que se vaya a realizar en la Unión Americana debe ser temporal, durante un periodo limitado que puede ser por una ocasión, por necesidad estacional, por carga máxima o una necesidad intermitente. Debido a esto, los titulares de la visa H-2B no pueden aspirar a vivir por siempre en Estados Unidos.

Con la visa H-2B, los camioneros pueden ser contratados por un periodo de hasta un año, aunque se puede pedir una extensión hasta por tres años.

Además, con este visado es posible que los titulares lleven a sus familiares a Estados Unidos para acompañarlos durante su estancia. Únicamente pueden obtener la visa H-4 los cónyuges e hijos menores de 21 años, pero no pueden trabajar en el país.





Requisitos para sacar la visa que necesitan los conductores de camiones

Para obtener la visa H-2B es necesario que primero el empleador presente la Solicitud de Certificación de Trabajo Temporal ante el Departamento de Trabajo y que demuestre que no hay empleados estadounidenses suficientes.

Luego de obtener la certificación, se debe presentar el Formulario I-129 ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Los trabajadores que sean aprobados por USCIS tendrán que solicitar la visa H-2B en la Embajada de Estados Unidos o un consulado. Es necesario llenar el Formulario DS-160 y pagar la tarifa de 205 dólares.